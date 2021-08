Gelle sa nevyrovnal s vetrom: Veľmi mi utekalo pádlo

Tokio 3. augusta (TASR) - Slovenský rýchlostný kanoista Peter Gelle nechýbal v A-finále na vrcholných podujatiach ani raz od roku 2012. Jeho séria sa však skončila na olympiáde v Tokiu. V semifinále disciplíny K1 na 1000 m obsadil siedme miesto a v následnom B-finále skončil šiesty. Celkovo tak obsadil 14. miesto.



Oproti predchádzajúcej olympiáde v Riu de Janeiro to bol pokles o šesť miest. Neúspešný pokus prebojovať sa medzi najlepšiu osmičku pripisoval tomu, že sa nedokázal vyrovnať so zmenou počasia. Počas utorňajších pretekov totiž v kanoistickom centre Sea Forest Waterway na rozdiel od predchádzajúcich dní fúkal silný vietor.



"Žiaľ, nezvládol som vietor. Strašne mi utekalo pádlo a nevedel som chytiť razanciu na zábere. Nezvládol som ideálne podmienky a to je dôvod, prečo mi utiekli finálová účasť a dobrý pocit z pretekov," povedal slovenský reprezentant po svojej tretej účasti na olympijských hrách.



Tridsaťšesťročný Gelle sa predstavil na OH 2012 i 2016, v oboch prípadoch sa dostal do finále. Člen VŠC DUKLA Banská Bystrica pádloval v Londýne 2012 o medaily ako člen dvojkajaku (6. miesto) i štvorkajaku (8.), v Riu de Janeiro 2016 zasa v singlkajaku (8.).



V Tokiu sa prvýkrát pod piatimi kruhmi nedostal do boja o cenné kovy: "Bol som dobre pripravený, ukázalo sa to už v rozjazde, po ktorej som mal dobrý pocit. Dnes v noci som sa však dobre nevyspal, asi to bolo nervozitou a tlakom. Nemyslím si však, že by to až tak zavážilo. Rozhodlo, že som dnes nezvládol a nevyužil počasie."



V semifinále už od začiatku zaostával aj o 30 metrov a ani po polovičke trate nedokázal nájsť správny rytmus: "Ani po päťstovke som sa nevedel chytiť. Síce som strácal veľa na lídra, ale to by až tak nevadilo. Dôležitejšie bolo, koľko som zaostával od 3., 4. miesta. Vo finiši som sa doťahoval, no nevedel som poriadne priraziť." V semifinále mal čas 3:28,255 min so stratou 3,697 sekundy na víťazného Maďara Bálinta Kopasza. V B-finále zajazdil čas 3:28,240 min. "Jazdil som už aj lepšie časy. Napríklad v roku 2019 som si veril, že si môžem vyjazdiť olympiádu, pretože som išiel časy s tými najlepšími. Žiaľ, dnes som to nedokázal. Ani v B-finále to nebolo ideálne, no už o dosť lepšie. Ak by som tak zvládol semifinále, bol by som bližšie, i keď nehovorím, že by som určite postúpil. Chcel som fanúšikov odmeniť dobrým výsledkom, teraz je z toho 14. miesto," dodal Gelle.