Gemza s 3. miestom Vlhovej spokojný:Uvidíme zajtra,straty sú minimálne

Kranjska Gora 7. januára (TASR) - Skvelé sobotňajšie druhé kolo v podaní Petry Vlhovej dáva jej realizačnému tímu nádej pred nedeľnými pretekmi. V Kranjskej Gore sa 27-ročná Slovenka v prvých tohtoročných pretekoch na slovinskej pôde postavila v "obráku" na bronzový stupienok, pričom zajazdila druhé najrýchlejšie druhé kolo. O lepšie umiestnenie ju podľa asistenta trénera Mateja Gemzu pripravila pomalšia stredná pasáž v prvom kole.



V ňom bola Vlhová šiesta, za líderkou Valerie Grenierovou z Kanady zaostávala o 36 stotín sekundy. Druhá bola Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová s mankom štyroch stotín, tretia a štvrtá priečka patrili Taliankam Federice Brignoneovej (+0,16) a vedúcej žene priebežnej klasifikácie disciplíny Marte Bassinovej (+0,24). "Mali sme videorozbor medzi kolami, všetko sme si povedali. V strednej časti bola menej aktívna ako ostatné a neprodukovala takú rýchlosť. Je to najrovinatejšia pasáž a tam stratila," uviedol Gemza na margo prvého kola.



V tom druhom už Vlhová išla plynulo a agresívne počas celej jazdy, napokon jej to vynieslo tretie miesto. "Bola v ňom oveľa lepšia, ale stále sú baby rýchlejšie, máme teda rezervy. Ale to tretie miesto je dobré a pozitívne. Verím, že sa dobre vyspíme a zajtra to bude lepšie," povedal Gemza.



Asistent trénera potvrdil, že slovenská lyžiarka si je vedomá, že ešte v tejto sezóne nestála na najvyššom stupni, ale v tíme veria, že to príde čoskoro: "Stále pracujeme. Mrzí nás a hnevá, že nám stále uniká prvé miesto, ale stále máme vynikajúce výsledky. Uvidíme zajtra, straty sú len minimálne."







/vyslaný redaktor TASR wr/