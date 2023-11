General Motors sa zaregistroval ako dodávateľ motorov pre F1

Las Vegas 14. novembra (TASR) - Americká automobilová spoločnosť General Motors sa zaregistrovala ako dodávateľ motorov pre Formulu 1, v utorok to potvrdil prezident Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohammed Ben Sulayem.



GM by sa mal zapojiť do seriálu od roku 2028 a správa o jeho registrácii prišla po tom, čo FIA udelila zelenú novému americkému tímu Andretti Cadillac. Cadillac je divízia General Motors, ktorá vyrába luxusné automobily.



Tím bývalého pretekára a víťaza F1 zo sezóny 1978 Maria Andrettiho dúfa, že v seriáli MS debutuje už v roku 2025, no ešte stále potrebuje súhlas držiteľov práv Liberty Media. Podľa medializovaných informácií nie je väčšina zo súčasných desiatich tímov spokojná s rozšírením o ďalší, keďže sa obávajú, že sa im znížia príjmy. Ben Sulayem však privítal rozšírenie, ktoré by malo pomôcť dostať súťaž na nové trhy. F1 si v posledných rokoch získava v USA veľkú popularitu a najbližšia Veľká cena sa uskutoční práve v Las Vegas.



"Som nadšený zo správy, že General Motors sa zaregistroval ako dodávateľ pohonnej jednotky pre MS FIA F1," uviedol Ben Sulayem na sociálnych sieťach. Informovala agentúra dpa.