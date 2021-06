VIDEO: Generálka pred Tokiom na ME bude vo Varšave

Nominácia na ME vo Varšave (22. – 27. júna):



dvojhry, muži: Ľubomír Pištej, Jang Wang, Jakub Zelinka – ženy: Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková, Ema Labošová. Tréneri: Jaromír Truksa, Tibor Bednár. Štvorhry: Ľ. Pištej – Aleksandar Karakasevič (Srb.), J. Wang – Panajotis Gionis (Gr.), B. Balážová – Hana Matelová (ČR) – mix: Ľ. Pištej – B. Balážová, J. Zelinka – T. Kukuľková

Bratislava 16. júna (TASR) – Generálkou pred štartom slovenských reprezentantov v stolnom tenise na olympijských hrách v Tokiu budú nadchádzajúce ME vo Varšave (22.-27. júna). V šestici nominovaných na európsky šampionát je aj trojica reprezentantov, ktorí si vybojovali na turnajoch svetovej olympijskej kvalifikácie a postavením vo svetovom rebríčku olympijské miestenky. V dvojhre budú na OH v Tokiu štartovať Barbora Balážová a Jang Wang, v miešanej štvorhre pár B. Balážová - Ľubomír Pištej.," informoval tréner reprezentácie SR Jaromír Truksa a dodal: "."Príprava sa uskutočnila spoločne s partnermi zo Športového centra polície v termíne od 1. do 9. júna. Hlavné zameranie bolo najmä na miešanú štvorhru Pištej – Balážová. Tretí z olympionikov Wang sa pripravoval v Číne v špeciálnom tréningovom centre, priletí rovno do Varšavy. Po návrate z ME už bude pokračovať v príprave na OH na Slovensku. "" uviedol Truksa.Určité zdravotné problémy mal pred ME Pištej: "." Ešte len 20-ročná T. Kukuľková dodala: "."Nadchádzajúca Celoslovenská konferencia Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ ) sa uskutoční v piatok 18. júna od 13.00 h v kongresovej sále Hotela Bratislava v Bratislave. Zúčastní sa jej 55 delegátov, ktorí zhodnotia štvorročné volebné obdobie, schvália rozpočet a uskutočnia sa voľby nového vedenia. Na funkciu predsedu SSTZ už nebude kandidovať Zdenko Kríž, ktorý stál na čele čs. a slovenského stolného tenisu 38 rokov. Jediným kandidátom na post nového predsedu je súčasný generálny sekretár SSTZ Anton Hamran. Z. Kríž informáciu ešte doplnil: "