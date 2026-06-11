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Štvrtok 11. jún 2026
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Angličania aj Portugalci mali víťaznú generálku pred MS

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Na snímke tréner Anglicka Thomas Tuchel počas zápasu. Foto: TASR/AP

Anglická Futbalová asociácia (FA) najprv oznámila, že začiatok stretnutia sa posunul na 17.00 h miestneho času (23.00 SELČ), pokiaľ sa v okolí štadióna nevyskytnú ďalšie blesky.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 11. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka zvládli v stredu večer generálku pred záverečným turnajom MS. „Albion“ si poradil v Orlande s Kostarikou 3:0 po góloch Declana Ricea, Anthonyho Gordona a Ollieho Watkinsa. Portugalčania ešte na domácej pôde v Leirii zvíťazili nad Nigériou 2:1, presné zásahy zaznamenali Pedro Neto s Franciscom Conceicaom. Za africký tím skóroval Akor Adams.

Hladkým triumfom 4:0 nad Bolíviou sa naladili pozitívne na šampionát aj hráči Alžírska. Dva góly v priebehu necelých troch minút strelil Amine Gouiri, skórovali aj Aissa Mandi a Anis Hadj Moussa.

V drese Portugalska premrhal veľké príležitosti na gól Cristiano Ronaldo. Štyridsaťjedenročný útočník odohral 65 minút, čo bolo najviac spomedzi hráčov svojho tímu, ktorí nastúpili v základnej zostave. Ronalda čaká rekordný šiesty šampionát.



prípravné futbaly pred MS:

Portugalsko - Nigéria 2:1 (1:1)

Góly: 23. Neto, 75. Conceicao - 37. Adams



Anglicko - Kostarika 3:0 (1:0)

Góly: 9. Rice, 68. Gordon (z 11 m), 87. Watkins



Bolívia - Alžírsko 0:4 (0:1)

Góly: 56. a 58. Gouiri, 45. Mandi, 61. Hadj Moussa
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