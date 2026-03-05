< sekcia Šport
Generálnou sekretárkou SFZ sa stala Schneebergerová
Bratislava 5. marca (TASR) - Novou generálnou sekretárkou Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa stala Ivana Schneebergerová a novým prvým viceprezidentom bude predseda Západoslovenského futbalového zväzu Peter Kováč. Vo štvrtok o tom rozhodol nový Výkonný výbor, ktorý vzišiel z minulotýždňovej volebnej konferencie. Na nej dostal opäť dôveru staronový prezident SFZ Ján Kováčik.
Výber všetkých reprezentačných trénerov budú mať po novom v kompetencii viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karol Belaník, zástupca trénerov vo VV Ján Kocian, technický riaditeľ a viceprezidentom pre profesionálny futbal Ivan Kozák, ktorí budú svoje návrhy predkladať členom Výkonného výboru. Ján Palenčár, ktorý zastáva post zástupcu pre marketing a strategické plánovanie, bude mať za úlohu vytvorenie a realizovanie strategického plánu zväzu na najbližšie štyri roky. Po prvom zasadnutí VV to oznámil Kováčik. Staronový prezident uviedol, že na zväze prebehnú optimalizačné procesy, zoštíhlenie administratívy a pravdepodobne aj novelizácia stanov.
„Ivana Schneebergerová je dlhoročná pracovníčka SFZ, ktorá sa významným spôsobom podieľala na organizácii Kongresu UEFA v roku 2018, pozná štruktúru SFZ, UEFA, FIFA. Bola to moja prvá voľba, som rád, že súhlasila a verím, že bude výborná generálna sekretárka. Prvým viceprezidentom je Peter Kováč. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia bude výrazne zapojený do riadiacej štruktúry SFZ. Do budúcna sa nebude ani jeden proces SFZ konať bez tejto dvojice. Takisto budú mať inak nastavené a prerozdelené kompetencie aj ďalší členovia Výkonného výboru," povedal Kováčik.
Kováč nahradil na poste prvého viceprezidenta šéfa Východoslovenského zväzu Richarda Havrillu. „Západoslovenský futbalový zväz je najväčší a vychádzali sme z toho, ktorý z regionálnych futbalových zväzov fungoval za posledné štyri roky najlepšie, najaktívnejšie a najefektívnejšie. Z toho dôvodu som navrhol Petra Kováča,“ uviedol Kováčik. V gescii prvého viceprezidenta budú aj dcérske spoločnosti SFZ Marketing a SFZ Event, v druhej bude aj konateľ, kde nahradí Petra Palenčíka.
Prezident SFZ sa ďalej nechcel vyjadrovať ku kauze údajného nákupu desiatok tisícov mobilných telefónov, keďže táto záležitosť je už na súde a je to tak právny spor. K ekonomickej situácii zväzu uviedol, že k rozpočtu na rok 2026 pristupovali oveľa podrobnejšie ako v uplynulých rokoch a že zväz má prísľub prostriedkov, ktoré dokáže použiť na zaplatenie starých záväzkov. O konkrétnych číslach bude SFZ informovať v najbližšom období. Prezident sa neobáva ani toho, že by po medializovaných problémoch a kauzách prišiel o partnerov. „Nikto z nich s nami neprestal komunikovať,“ uviedol. Zároveň ubezpečil, že ani po uniknutých dokumentoch zvnútra zväzu, kde bol napríklad plat trénera A-tímu Francesca Calzonu, nie je ohrozený chod žiadnej z reprezentácií. „Všetky záležitosti máme zabezpečené. Aj v prípade, že by bola situácia zložitejšia, mali sme pripravené riešenia. Čo sa týka interných dokumentov, urobíme všetko pre to, aby sa to v budúcnosti nestalo a o všetkom budeme informovať my.“
Podľa Kováčika situácia na zväze neovplyvní ani A-tím pred kľúčovým barážovým zápasom o postup na MS 2026 proti Kosovu vo štvrtok 26. marca 2026 o 20.45 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. „Čo sa týka hráčov a trénerov, myslím si, že neovplyvní. Vytvoríme im také podmienky, aké mali pred každým reprezentačným zrazom. Budeme mať s nimi diskusiu, aby poznali situáciu,“ uviedol.
Schneebergerová sa chce po nástupe do funkcie v prvom rade stretnúť so všetkými úsekmi a oddeleniami SFZ, analyzovať ich fungovanie, efektívnosť, hospodárenie a zabezpečiť im kontrolu a efektívnosť procesov. „Čaká nás proces optimalizácie, nie len procesov ale aj personálneho obsadenia, tak, aby sme fungovali, čo najhospodárnejšie a najefektívnejšie. Situácia zväzu nie je ideálna, je náročná, ale nie nezvládnuteľná. Dávame si za cieľ, aby tým netrpel slovenský futbal, ale naopak, aby čo najviac zdrojov išlo priamo na rozvoj futbalu,“ povedala.
Kováč chce zlepšiť spoluprácu medzi úsekom generálneho sekretára a jednotlivými regionálnymi a oblastnými zväzmi, ktoré tvoria najväčšiu zložku futbalového hnutia. „V rámci tejto zložky, ktorá je akousi 'krvnou bankou' slovenského futbalu i mládežníckych reprezentácii, potrebujeme zmodernizovať a zlepšiť fungovanie útvarov talentovanej mládeže a čakateľov. K tomu smeruje stabilizácia a v optimálnom prípade rozširovanie členskej základne. V rámci toho prichádza už k spolupráci aj s profesionálnym futbalom,“ vyhlásil a doplnil, že VV schválil zriadenie komisie pre 3. ligu. Kováč sa chce zamerať na prípravu fundovaných trénerov aj pri mládežníckom futbale, zapracovať na nábore rozhodcov a vytvoriť centralizovanú štruktúru. Ďalším krokom je novelizácia stanov a ich zjednodušenie pre regionálne kluby. „Bol by som veľmi rád, keby sa to všetko zhmotnilo do reálneho a strategického plánu SFZ,“ dodal.
