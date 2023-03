Juraj Slafkovský sa pravdepodobne nezúčastní tohtoročných MS

Montreal 4. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa s veľkou pravdepodobnosťou nepredstaví na tohtoročných MS (12.–28. mája, Tampere/Riga). Generálny manažér Montrealu Kent Hughes podľa zámorských médií vylúčil, že by 18-ročného útočníka uvoľnil na šampionát v prípade, že by sa dovtedy stihol uzdraviť. V zostave Canadiens chýba od polovice januára pre zranenie kolena, ktoré si vyžiada trojmesačnú absenciu.



"Kent Hughes v podstate vylúčil, že keď bude (Slafkovský) zdravý, že by ho poslal na MS. Povedal, že budú mať negatívny postoj k riziku, ktoré súvisí s podobnými rozhodnutiami," uviedol Eric Engels z televízie Sportsnet.



Slafkovský nedohral januárový zápas proti New Yorku Rangers a následne absolvoval lekárske vyšetrenia. V 52. minúte odišiel z ľadu s bolestivou grimasou a ťažko dostupoval na ľavú nohu. Prvý muž minuloročného draftu odohral v prebiehajúcom ročníku 39 zápasov so ziskom 10 kanadských bodov za 4 góly a 6 asistencií. V štatistikách má aj 33 trestných minút a 13 mínusových bodov.



Slovensko reprezentoval na uplynulých dvoch MS a aj na ZOH v Pekingu, kde sa stal najproduktívnejším i najužitočnejším hráčom olympijského turnaja.