Generálny riaditeľ Watzke opustí vedenie Borussie Dortmund v roku 2025

Berlín 8. januára (TASR) - Generálny riaditeľ futbalového klubu Borussia Dortmund opustí vedenie bundesligového tímu na jeseň 2025. Hans-Joachim Watzke sa po 20 rokoch vo funkcii rozhodol nepredĺžiť s nemeckým vicemajstrom kontrakt.



"Vždy bolo pre mňa dôležité, aby som odišiel na základe vlastného rozhodnutia. Vnímam to ako veľké privilégium. Svoju prácu budem vykonávať s elánom a energiou do posledného dňa vo funkcii," uviedol Watzke pre agentúru DPA.



Nemecký funkcionár sa stal výkonným riaditeľom v roku 2005 v časoch, keď mal klub finančné problémy. Počas jeho éry získal Dortmund dva bundesligové tituly a trikrát triumfoval v Nemeckom pohári. Watzke pôvodne plánoval odstúpiť v roku 2021, ale uprostred pandémie koronavírusu súhlasil, že zostane na ďalšie funkčné obdobie do roku 2025.



Watzke je generálny riaditeľ Nemeckej futbalovej ligy (DFL) a viceprezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB). Pôsobí taktiež ako člen výkonného výboru Európskej futbalovej únie (UEFA), kde sa mu funkčné obdobie končí taktiež budúci rok.