Generálny sponzor FK Poprad ukončil spoluprácu s klubom

Poprad 28. januára (TASR) - Hlavný sponzor FK Poprad ukončil spoluprácu s prvoligovým slovenským futbalovým klubom. Pre globálnu nepriaznivú ekonomickú situáciu spoločnosť RITRO Invest s.r.o. už nedokáže podporovať popradský futbal.



"Aj napriek tomu, že RITRO nemohlo v posledných mesiacoch podporovať klub tak, ako by si želalo, vyvinuli sme veľké úsilie pre to, aby sme mohli situáciu zmierniť a udržať. Aktuálna situácia však všeobecne športu, ako aj mnohým iným odvetviam nepraje a viaceré kluby, vrátane FK POPRAD, to pocítili zásadnou mierou," uviedol pre oficiálnu webovú stránku konateľ spoločnosti Roman Dvorčák, ktorý vo štvrtok zároveň rezignoval na funkciu prezidenta klubu i členstvo v správnej rade.