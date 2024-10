Generálnym manažérom hokejistov Česka sa stal Šlégr

Praha 10. októbra (TASR) - Novým generálnym manažérom českej hokejovej reprezentácie sa stal Jiří Šlégr. Vo štvrtok to potvrdil prezident Českého zväzu ľadového hokeja (ČSLH) Alois Hadamczik.



Päťdesiattriročný Šlégr nahradí Petra Nedvěda, ktorý z funkcie odstúpil začiatkom septembra. Pôovodne sa predpokladalo, že novým manažérom bude jeho dovtedajší asistent Martin Havlát, ale výkonný výbor ČSLH zvolil Šlégra. "Ako hokejista dosiahol úplné maximum, hovorí perfektne po anglicky, je to férový človek. Očakávam a verím, že využije svoje obrovské skúsenosti a urobí maximum pre to, aby sme opäť dokázali vytvoriť čo najlepší tím. Má obrovský rozhľad, podľa mňa je to správny človek," citoval Hadamczika portál idnes.cz.



Šlégr má za sebou viac než 600 zápasov v NHL, v sezóne 2001/2002 s Detroitom získal i Stanleyho pohár. S národným tímom vybojoval zlatú a dve bronzové medaily na MS a bol aj súčasťou víťazného mužstva na ZOH 1998 v Nagane. "Úlohou generálneho manažéra je okrem iného stmeliť celý tím, čo sa ukázalo pri posledných majstrovstvách sveta. Na toto by som chcel nadviazať a pomôcť vytvoriť takú skupinu, ktorá by tento úspech zopakovala. Ako hráč som reprezentoval Českú republiku vždy hrdo a s pokorou, a rovnako tak budem pristupovať aj k tomuto svojmu novému angažmánu," uviedol Šlégr.