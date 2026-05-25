Genesio nebude po vypršaní zmluvy pokračovať na lavičke OSC Lille

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lille 25. mája (TASR) - Tréner Bruno Genesio skončil na lavičke francúzskeho futbalového klubu OSC Lille. Účastník Ligue 1 v pondelok oznámil, že sa po vypršaní dvojročnej zmluvy rozlúči s 59-ročným Francúzom.

Klub sa rozhodol pre tento krok aj napriek tomu, že Genesio doviedol Lille k tretiemu miestu v lige a spolu so zverencami tak zaručil účasť v budúcom ročníku Ligy majstrov. „Bruno zostane výraznou postavou v histórii nášho klubu a zaslúži si rešpekt,“ citovala agentúra AFP zo stanoviska Lille.
