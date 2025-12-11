< sekcia Šport
Genk s Hrošovským prehral na trávniku Midtjyllandu 0:1

Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Futbalisti KRC Genk podľahli vo štvrtkovom stretnutí 6. kola ligovej fázy Európskej ligy dánskemu FC Midtjylland 0:1. Celý duel v drese belgického tímu odohral slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský.
O jediný gól stretnutia sa postaral kórejský útočník Čo Kue-song, keď v 17. minúte dorazil do siete loptu, ktorú vyrazil brankár Genku Hendrik van Crombrugge. Genk si pripísal druhý nezdar v súťaži a na konte má 10 bodov, Midtjylland zaznamenal piaty triumf a je na 15 bodoch.
Tri body získali Betis Sevilla i Ferencváros Budapešť a oba kluby majú na konte štyri víťazstvá, dve remízy a 14 bodov. Andalúzania ovládli duel na ihrisku Dinama Záhreb 3:1. Ferencváros zvíťazil doma nad Glasgowom Rangers 2:1, keď víťazný gól dal v 72. minúte hlavičkou Barnabás Varga.
Európska liga - 6. kolo ligovej fázy:
Young Boys Bern - OSC Lille 1:0 (0:0)
Gól: 61. Males, ČK: 90.+2. Zoukrou po 2. ŽK - 32. Bouaddi
FC Utrecht - Nottingham Forest 1:2 (0:0)
Góly: 73. Van der Hoorn - 52. Kalimuendo, 88. Igor Jesus
VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv 4:1 (2:0)
Góly: 24. Assignon, 37. Tiago Tomás, 50. Mittelstädt (z 11 m), 90.+4. Vagnoman - 52. Revivo
Sturm Graz - Crvena Zvezda Belehrad 0:1 (0:0)
Gól: 55. Ivanič
OGC Nice - SC Braga 0:1 (0:1)
Góly: 28. Pau Victor
FC Midtjylland - KRC Genk 1:0 (1:0)
Gól: 17. Čo
/P. Hrošovský (Genk) hral celé stretnutie/
Ludogorec Razgrad - PAOK Solún 3:3 (1:1)
Góly: 33. Stanič, 70. Verdon, 77. Čočev - 39. Despodov, 48. Vogliacco, 90. Mythu
Ferencváros Budapešť - Glasgow Rangers 2:1 (1:1)
Góly: 45'+5. Ötvös, 72. Varga - 27. Miovski
Dinamo Záhreb - Betis Sevilla 1:3 (0:3)
Góly: 89. Galešíč - 31. Dominguez (vlastný), 34. Riquelme, 38. Antony
