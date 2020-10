Geoghegan Hart vyhral 20. etapu Gira, ružový dres má Hindley

výsledky 20. etapy (Alba - Sestriere, 190 km):

1. Tao Geoghegan Hart (V.Brit./Ineos Grenadiers) 4:52:45 h,

2. Jai Hindley (Aus./Sunweb) rovnaký čas,

3. Rohan Dennis (Aus./Ineos Grenadiers) +25 s,

4. Joao Almeida (Portug./Deceuninck-Quickstep) +1:01,

5. Andrea Vendrame (Tal./AG2R la Mondiale) +1:34,

6. Einer Augusto Rubio Reyes (Kol./Movistar) +1:35,

7. Pello Bilbao (Šp./Bahrain McLaren),

8. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) obaja rovnaký čas,

9. Attila Valter (Maď./CCC) +1:48,

10. James Knox (V.Brit./Deceuninck-Quickstep) +2:00



celkové poradie:

1. Hindley 85:22:07 h,

2. Geoghegan Hart rovnaký čas,

3. Kelderman +1:32 min,

4. Bilbao +2:51,

5. Almeida +3:14,

6. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +6:32,

7. Vincenzo Nibali (Tal./Trek-Segafredo) +7:46,

8. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) +8:05,

9. Fausto Masnada (Tal./Deceuninck-Quickstep) +9:24,

10. Hermann Pernsteiner (Rak./Bahrain McLaren) +10:08



Sestriere 24. októbra (TASR) - Britský cyklista Tao Geoghegan Hart triumfoval v predposlednej 20. etape pretekov Giro d'Italia. Jazdec stajne Ineos Grenadiers zvládol 190 km dlhú trať z Alby do Sestriere za 4:52:45 h. Na druhej priečke skončil Austrálčan Jai Hindley (Sunweb), ktorý si obliekol ružový dres. Obaja majú v celkovom poradí rovnaký čas. Tretí finišoval Hartov tímový kolega Rohan Dennis. Slovák Peter Sagan išiel v grupette niekoľko minút za víťazom.Hindley s Geogheganom Hartom majú pred záverečnou časovkou na 15,7 km s cieľom v Miláne rovnaký čas a okrem ružového bojujú aj o biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov. Hindley má ružový dres, keďže nazbieral o pár stotín skundy menej v dvoch predchádzajúcich časovkách. Na tretie miesto sa prepadol Holanďan Wilco Kelderman (Sunweb) s mankom 1:32 minúty, štvrtý je Španiel Pello Bilbao z Bahrainu McLaren (+2:51 min) a piaty Joao Almeida z QuickStepu (+3:14 min). V boji o cyklámenový dres vedie Francúz Arnaud Demare (Groupama-FDJ) o 49 bodov pred Saganom a na víťazstvo v bodovacej súťaži mu stačí prísť v nedeľu do cieľa. Víťazom vrchárskej súťaže sa v Miláne stane Portugalčan Ruben Guerreiro, ktorý vedie pred Geogheganom Hartom o 77 bodov.Sobotňajšia posledná horská etapa mala pôvodne navštíviť Francúzsko, cyklisti mali absolvovať náročné stúpania na Colle dell'Agnello (2733 m n.m.) a slávny Col d'Izoard (2360 m n.m.) a následne doraziť do Sestriere. Plány organizátorov však prekazila zlá pandemická situácia vo Francúzsku i predpoveď nepriaznivého počasia a museli tak zmeniť trasu. Tá merala 190 km, prvá polovica bola rovinatá, no v druhej čakali tri stúpania do Sestriere. Prvé meralo 31,8 km, no malo sklon len 4%, ďalšie dve boli dlhé 6,9 km s priemerným sklonom 7,2%.Po 24 km sa utvoril početný únik, do ktorého sa dostalo 21 pretekárov. Medzi nimi napríklad aj líder bodovacej súťaže Demare, ktorý vyhral rýchlostnú prémiu pred prvým stúpaním a ešte navýšil náskok v boji o cyklámenový dres. Vedúca skupina mala po 70 km náskok vyše sedem minút, no ten začal výrazne klesať po tom, čo v pelotóne zvýšili tempo jazdci Astany. Únik sa rozpadol na prvom stúpaní asi 70 km pred cieľom a prví jazdci začali odpadávať aj z pelotónu. Medzi nimi bol aj Sagan s dvoma tímovými kolegami, takže Rafal Majka s Patrikom Konradom mali k sebe už len dvoch domestikov. Z úniku zostalo vpredu len sedem pretekárov, dobré nohy mal Davide Ballerini (QuickStep), ktorého na zjazde stíhali Einer Rubio (Movistar), Matthew Holmes (Lotto-Soudal), Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), Pieter Serry (QuickStep) a Brandon McNulty (SAE Team Emirates).Na druhom stúpaní do Sestriere prišli na čelo zredukovaného pelotónu cyklisti Ineosu, Rohan Dennis opäť udával zdrvujúce tempo a hlavnú skupinu ešte preriedil. Už 32 km pred cieľom vypadol aj Majka a jeho šanca na Top 10 sa rozplynula, krátko na to odpadli aj Joao Almeida, Vincenzo Nibali, dovtedajší líder Wilco Kelderman, Pello Bilbao i Jakob Fuglsang. O ružový dres tak bojovali už len Hindley a Geoghegan Hart, ktorý mal k sebe Dennisa. Táto trojica dobehla po druhom zjazde posledných cyklistov z pôvodného úniku. Na druhej šprintérskej prémii zobral najviac bonifikačných sekúnd mladý Austrálčan a rozdiel medzi ním a Hartom sa tak zvýšil na štyri sekundy. Hindley na záverečných troch kilometroch svojmu súperovi štyrikrát nastúpil, no nedokázal sa odtrhnúť. V záverečnom špurte nakoniec získal etapové vavríny Geoghegan Hart.