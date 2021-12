Geraint Thomas predĺžil kontrakt s Ineosom do roku 2023

Londýn 20. decembra (TASR) - Britský cyklista Geraint Thomas predĺžil kontrakt s tímom Ineos o dva roky. Víťaz Tour de France z roku 2018 sa už dva týždne na Malorke pripravuje na svoju šestnástu profesionálnu sezónu.



"Posledné roky som si s mojím tímom užil," povedal tridsaťpäťročný pretekár po podpísaní zmluvy a dodal: "Bude to zábava a to je hlavné. Samozrejme chcem stále vyhrávať, no byť súčasťou víťazného tímu a baviť sa cyklistikou s mojimi kolegami je rovnako dôležité."



S tímom je od roku 2010, keď vznikol ako Team Sky. "Geraint je s nami od začiatku. Vyhral najväčšie preteky, pomáha mladším jazdcom, je skvelým ambasádorom športu a inšpiráciou pre mnohých ľudí," povedal zástupca riaditeľa tímu Rod Ellingworth. Informácie priniesla AFP.