Gerbothová utrpela zranenie kolena a čaká ju ročná pauza

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa Nemeckého lyžiarskeho zväzu (DSV) došlo k poraneniu v nedeľu počas letnej Grand Prix vo Francúzsku.

Berlín 3. septembra (TASR) - Nemecká reprezentantka v severskej kombinácii Maria Gerbothová vynechá nadchádzajúcu sezónu Svetového pohára. Dvadsaťtriročná pretekárka utrpela vážne zranenie kolena.

Podľa Nemeckého lyžiarskeho zväzu (DSV) došlo k poraneniu v nedeľu počas letnej Grand Prix vo Francúzsku. Desiata žena vlaňajšieho ročníka SP si natrhla skrížený väz v ľavom kolene, absolvovala operáciu a čaká ju približne ročná pauza, pripomenula agentúra DPA.
