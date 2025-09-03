< sekcia Šport
Gerbothová utrpela zranenie kolena a čaká ju ročná pauza
Podľa Nemeckého lyžiarskeho zväzu (DSV) došlo k poraneniu v nedeľu počas letnej Grand Prix vo Francúzsku.
Autor TASR
Berlín 3. septembra (TASR) - Nemecká reprezentantka v severskej kombinácii Maria Gerbothová vynechá nadchádzajúcu sezónu Svetového pohára. Dvadsaťtriročná pretekárka utrpela vážne zranenie kolena.
Podľa Nemeckého lyžiarskeho zväzu (DSV) došlo k poraneniu v nedeľu počas letnej Grand Prix vo Francúzsku. Desiata žena vlaňajšieho ročníka SP si natrhla skrížený väz v ľavom kolene, absolvovala operáciu a čaká ju približne ročná pauza, pripomenula agentúra DPA.
