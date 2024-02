Gerec predĺžil zmluvu s Ružomberkom do roku 2026

Ružomberok 8. februára (TASR) - Vedenie futbalového klubu MFK Ružomberok si poistilo člena svoje ofenzívy Štefana Gereca. S 31-ročným hráčom, ktorý v najvyššej slovenskej súťaži má na svojom konte 196 štartov a 32 gólov, podpísalo nový kontrakt do 31. mája 2026.



"Všetko sa udialo veľmi rýchlo. Takisto, čo sa týka našej dohody. Netajím, určite ma potešilo, že klub prišiel s takouto ponukou polroka pred naplnením mojej doterajšej zmluvy. O to viac, že v závere jesene som kvôli zraneniu, problémom so slabinami, nehrával. Dodalo mi to povzbudenie, novú energiu," uviedol Gerec, ktorý prvý do ružomberského klubu prišiel v roku 2008.



Potom bol aj na niekoľkých hosťovaniach a táto sezóna je jeho siedma, ktorú v centre dolného Liptova ťahá od začiatku a pravidelne hráva. V súťažnom ročníku 2022/2023 bol s deviatimi gólmi dokonca najlepší strelcom Ruže.