VIDEO: Gernát po debakli s Helvétmi: Asi sme potrebovali takúto facku

Riga 27. mája (TASR) - Päť gólov v oslabení z ôsmich, taká je vizitka slovenských hokejistov po ich štvrtom zápase v A-skupine na MS v Rige. Švajčiari potrestali nedisciplinovanosť zverencov Craiga Ramsaya, ktorí okrem piatich menších trestov inkasovali aj dva vyššie. Michal Krištof a Martin Gernát unisono vyhlásili, že na takomto turnaji je disciplína kľúčová.



Slováci po dobrej prvej tretine inkasovali v úvode druhej ihneď gól, Švajčiari potom postupne prebrali taktovku zápasu do rúk a napokon z toho bolo ich víťazstvo 8:1. "Tréner nám po prvej tretine povedal, aby sme pokračovali v tom, čo sme hrali, prizvukoval, že v tomto tíme sa nebude nikto vzdávať. Boli sme lepší, aj sme súpera prestrieľali. Ale dostali sme hneď gól. Švajčiarom to v presilovkách padalo, nám to žiaľ nešlo v oslabeniach," povedal po zápase Krištof.







Zápas mal niekoľko kľúčových fáz, tou prvou bolo vylúčenie Kristiána Pospíšila do konca zápasu už v 7. minúte. Helvéti počas dlhej päťminútovej presilovky otvorili skóre, ale predtým mal veľkú šancu Sukeľ. "Nedali sme gól do prázdnej brány, ale to sa stávajú také veci, že puk preskočí hokejku. Ale rozhodujúci moment prečo sme prehrali bol ten, že sme hrali štvrtinu zápasu v oslabení. Vedeli sme, že Švajčiari majú dobré presilovky. Aj v zápase s Českom to ukázali. Hrali sme stále v štyroch a to sa nedá," dodal Krištof.



Druhý trest do konca zápasu dostal v závere zápasu Rosandič, toto vylúčenie potrestal súper dvoma gólmi. Bola to však sporná situácia, slovenský obranca údajne opľul Švajčiara. "Bol som na ľade, rozhodca to odôvodnil tým, že Mislav mykol hlavou a že chcel opľuť hráča. Trafil ho na kraj dresu, žiaľ, rozhodca to posúdil takto," vysvetlil Gernát.



Slovenský obranca potom zopakoval slová Krištofa, tiež narážal na priveľa vylúčení: "Nemôžeme byť v takomto zápas proti top tímom tak často vylúčení. Tie každý faul potrestajú a tak to bolo aj dnes. Musíme hrať v oslabení kompaktne, musíme hrať všetci štyria pri sebe a musíme viac blokovať strely. Z vrchu nám padli asi štyri góly a to sa nám nemôže stávať. Určite si k tomu sadneme a pozrieme si chyby."



Slovákov teraz po dni voľna čakajú v sobotu večer Dáni, v tomto zápase si chcú napraviť reputáciu. "Prvé tri zápasy sme zvládli nad očakávanie. Ale čakajú nás ešte tri ťažké zápasy. Taký dobrý začiatok nečakal nikto, preto sme asi sme potrebovali túto facku, aby sme sa vrátili na zem a vrátili sa k robote, ktorú sme robili predtým. Musíme hrať jednoduchý hokej," dodal Gernát.