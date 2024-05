Gernát podpísal novú ročnú zmluvu s Lokomotivom Jaroslavľ

Jaroslavľ 1. mája (TASR) - Slovenský hokejista Martin Gernát bude naďalej pokračovať v ruskom tíme Lokomotiv Jaroslavľ. S klubom KHL predĺžil zmluvu o ďalší rok. Informoval o tom portál championat.com.



Tridsaťjedenročný obranca posilnil tím pred sezónou 2023/24. V základnej časti odohral 64 stretnutí a získal 26 bodov (8+18), v play off pridal ďalších 20 duelov a zaznamenal päť gólov a päť asistencií. S Jaroslavľom postúpil až do finále o Gagarinov pohár, ale v ňom nestačili Metallurg Magnitogorsk 0:4 na zápasy. Vedenie KHL vyhlásilo Gernáta už po semifinále s Traktorom Čeľabinsk za najlepšieho obrancu.



Počas kariéry získal dva tituly s Třincom (2018/19 a 2020/21). V roku 2011 ho draftoval Edmonton v 5. kole zo 122. miesta, no v profilige si nikdy nezahral. Slovensko reprezentoval na dvoch svetových šampionátoch a ZOH v roku 2022 v Pekingu. V Číne sa s tímom tešil zo zisku historického bronzu.