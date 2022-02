Gernát si už covidom prešiel: Verím, že sa tím stihne dať dokopy

Na archívnej snímke z 23. augusta 2021 zľava Martin Gernát a Martin Marinčin počas 2. tréningu mužskej reprezentácie pred Olympijskou kvalifikáciou na ZOH v Pekingu. Foto: TASR/SZĽH - Andrej Galica

Bratislava 1. februára (TASR) - Martin Gernát by mal patriť k oporám defenzívy slovenského tímu na olympijskom hokejovom turnaji v Pekingu. Obrancu HC Lausanne mrzí, že počas reprezentačného kempu v Bratislave zistili koronavírus u Petra Cehlárika a Michala Krištofa, stále však verí, že obaja hráči stihnú mať pred ZOH potrebný počet negatívnych testov a v Pekingu sa mužstvo predstaví v plnej sile.povedal Gernát počas utorkovej online tlačovej konferencie.Do bratislavskej "bubliny" prišiel 28-ročný zadák v nedeľu, do tréningového procesu sa mohol podľa plánu zapojiť až v utorok večer. Pozitívneho testu sa sám neobáva, koronavírusom si už prešiel pred vyše mesiacom:V Lausanne sa cíti spokojný, v januári sa mu začalo dariť aj z hľadiska produktivity. Celkovo odohral v tejto sezóne v najvyššej švajčiarskej súťaži 36 zápasov, v ktorých nazbieral 16 bodov za šesť gólov a desať asistencií:Počas sústredenia v Bratislave trávi Gernát väčšinu času izolovaný sám na izbe. Voľný čas si vypĺňa telefonátmi s rodinou a hraním hier na Xbox. Mysľou je už však na ZOH, mužstvo odlieta do Pekingu v stredu zo Schwechatu s prestupom v Istanbule:Viac obáv ako let vzbudzuje rýchlo sa šíriaci koronavírusový variant omikron. Ten nahlodal aj prípravu slovenskej reprezentácie a hrozí vyradením hráčov i v dejisku ZOH:S tortúrou viacnásobného PCR testovania sa pred ZOH musia vyrovnať všetci slovenskí reprezentanti. Pravidlá sú neúprosné, aj jeden pozitívny výsledok môže zmariť olympijský sen.priznal ďalší reprezentačný obranca Michal Čajkovský.zaželal si deň pred odchodom na ZOH bek Sibiru Novosibirsk.Hráči medzi sebou koronavírusovú situáciu v mužstve veľmi nerozoberajú. "Ani sa nedá kedy. Mali sme zatiaľ iba jeden spoločný tréning, väčšinou sme zavretí na izbách. Veľmi sa s chalanmi nevidíme," priznal Čajkovský, ktorý nehral od 14. januára. KHL pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu prerušili, takže slovenský obranca pricestoval z Ruska domov:Tímu reálne hrozí absencia najlepšieho útočníka vlaňajších MS Cehlárika, ako i centra Krištofa: