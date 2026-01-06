Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Gernát skóroval i asistoval, Liška dal gól, no z víťazstva sa netešili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V súboji lídrov konferencií Gernát asistoval pri góle Maxima Šalunova v 20. minúte a Lokomotiv viedol 2:0.

Moskva 5. januára (TASR) - Slovenský obranca Martin Gernát si v šlágri KHL pripísal gól i asistenciu, jeho tím Lokomotiv Jaroslavľ však prehral na ľade Metallurgu Magnitogorsk 4:5 po predĺžení. Do streleckej listiny sa zapísal aj útočník Adam Liška, no iba zmiernil domácu prehru Čerepovca so Spartakom Moskva 1:2.

V súboji lídrov konferencií Gernát asistoval pri góle Maxima Šalunova v 20. minúte a Lokomotiv viedol 2:0. Domáci však stretnutie otočili a minútu pre záverečným klaksónom bol stav 4:3. Tridsaťdvaročný slovenský obranca však rozvlnil sieť v čase 59:12 a zariadil predĺženie. V ňom rozhodol deväť sekúnd pred koncom Valerij Orechov.

Kapitán Čerepovca Liška už iba uzavrel skóre duelu, keď skóroval 14 sekúnd pred koncom. Severstaľ prehral trikrát z uplynulých štyroch stretnutí, no stále je na 2. priečke Západnej konferencie o dva body za Jaroslavľom a má zápas k dobru.
