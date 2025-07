Gero získal striebro, Karp a Pišťáneková sú vo finále

Skopje 21. júla (TASR) - Slovenský plavec Filip Gero získal striebornú medailu v disciplíne 400 m voľný spôsob na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v severomacedónskom Skopje. Vo finále dosiahol čas 4:01,10 min., o päť stotín zaostal len za Zéténym Jánosom Sárkánym z Maďarska. Bronz získal Izraelčan Shon Osher Fomberg Kozka.



Štrnásťročný Gero postúpil do večerného finále zo siedmeho miesta v rozplavbách, v ktorých dosiahol čas 4:09,14 min. Vo finále si tak polepšil o viac než osem sekúnd a v úvodný deň podujatia vybojoval pre Slovensko prvý cenný kov. O takmer päť sekúnd zlepšil svoje osobné maximum. „Som veľmi rád, že sa mi podarilo získať medailu. Bol to môj sen a veľmi som po nej túžil od momentu, ako bolo jasné, že sa kvalifikujem na EYOF. Zlepšil som si navyše vo finále výrazne osobný rekord, takže som spokojný,“ tešil sa Gero.



Slovák plával medzi najlepšími od začiatku, po 350 m bol dokonca prvý. „Nemal som veľmi prehľad o súperoch, ale pri poslednej otočke sa mi aj zdalo, že nikto predo mnou nie je. Do poslednej päťdesiatky som dal všetky sily,“ dodal plavec PK Azeta. Slovenskí plavci vybojovali medailu už na troch EYOF za sebou, pripomenul portál olympic.sk. V roku 2022 sa v Banskej Bystrici z dvoch bronzových medailí radoval Samuel Košťál, o rok neskôr v Maribore si bronz vyplávala Stela Megelová.



Do finále na 200 m motýlik postúpila Mia Pišťáneková. Do semifinále sa síce kvalifikovala až štrnástym časom 2:25,32 min, v podvečernom semifinále sa však zlepšila na 2:24,71 min a ako ôsma sa prebojovala do bojov o medaily. Tesne pred finálovými bránami zostala Fiona Blahová na 100 m voľný spôsob. V semifinále obsadila 10. pozíciu za 58,70 s, na postup do finále potrebovala zaplávať čas 58,13. Sára Polomská na 200 m znak obsadila konečné 16. miesto za 2:26,20 min.



Z atlétov sa z rozbehov a kvalifikácií do finále prebojoval iba Sebastián Karp na 400 m časom 48,37 s. Šprintéri na 100 m Amy Bell Grebečiová a Richard Machata postúpili z predpoludňajších rozbehov do popoludňajšieho semifinále, v ktorom predviedli kvalitné výkony, ale na postup medzi osmičku najlepších to nestačilo. Grebečiová sa v semifinále zlepšila z raňajších 12,02 na 11,75, čím vytvorila nový slovenský dorastenecký rekord a obsadila konečné 10. miesto. Na finále bolo potrebné bežať ešte o 1 stotinu rýchlejšie. Machata bol v rozbehoch deviaty najrýchlejší za 10,85. V semifinále sa zlepšil na 10,73 a o tri stotiny mu ušiel postup do finálových bojov. Desiate miesto obsadil aj Timotej Vozár na 110 m prek. v osobnom maxime 13,86 s.



V žrdi skočila Liana Boľošová vo finále 340 cm a patrila jej konečná 10. pozícia. O jedno miesto a jeden centimeter unikla finálová účasť diaľkarke Dominike Švaňovej, ktorá skočila 575 cm. Vo finále výšky bude chýbať Filip Calík, ktorý mal po výkone 198 cm šancu na postup, avšak doplatil na horšie pokusy v porovnaní so súpermi.



Úspešne vstúpila do bojov v bedmintonovom turnaji Ela Bieleschová, ktorá zdolala Idunn Jakbsdottirovú z Islandu i Margheritu Tognettiovú z Talianska 2:0. Samuel Fodor v 3. skupine chlapcov prehral v pondelok tri zápasy, aj keď v nich bojoval a vo dvoch sa rozhodovalo v koncovke tretieho setu. Vo vzduchovej puške na 40 výstrelov na 10 m skončila medzi dievčatami Nina Václavíková na 21. pozícii so 412,5 bodmi. Guido Ginoux bol medzi chlapcami šestnásty. V duete vo vzduchovej pištoli boli Slováci Júlia Štáliková, Ryan Piepers klasifikovaní na 21. priečke. Informoval olympic.sk.