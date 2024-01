Gerrard má predĺžiť zmluvu s Al-Ettifaqom, Henderson odchádza do Ajaxu

Rijád 18. januára (TASR) - Anglický futbalový tréner Steven Gerrard je blízko k predĺženiu zmluvy so saudskoarabským tímom Al-Ettifaq. Podľa agentúry DPA má s klubom podpísať nový kontrakt do roku 2027. Z tímu naopak odchádza Gerrardov krajan Jordan Henderson, ktorý bude pôsobiť v Ajaxe Amsterdam.



Štyridsaťtriročný kouč prišiel do Al-Ettifaqu v júli minulého roka. Tím momentálne čelí nepriaznivým výsledkom, v posledných ôsmich ligových zápasov nezvíťazil ani raz a v tabuľke mu patrí ôsma priečka. Bývalý kapitán FC Liverpool odštartoval trénerskú kariéru na lavičke Glasgow Rangers. V roku 2021 doviedol "jazdcov" k škótskemu titulu, keď sa mu podarilo prelomiť dlhú dominanciu Celticu. Potom zamieril do Aston Villy, kde však na úspech nedokázal nadviazať a v októbri 2022 s klubom ukončil zmluvu.



Gerrard sa bude musieť zaobísť bez stredopoliara Hendersona, ktorý vo štvrtok pricestoval do Amsterdamu. Tridsaťtriročný stredopoliar má v najbližších dňoch absolvovať lekársku prehliadku a podľa medializovaných informácií s Ajaxom podpíše zmluvu na dva a pol roka. Do Saudskej Arábie pritom prišiel len minulé leto, s klubom vtedy podpísal trojročnú zmluvu.