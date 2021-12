Gerrard pochválil hráčov: Za posun v tabuľke si zaslúžia uznanie

Londýn 25. decembra (TASR) - Steven Gerrard vyhlásil, že za vzostup Aston Villy v tabuľke anglickej futbalovej Premier League patrí uznanie hlavne jeho hráčom.



Štyridsaťjedenročný tréner zasadol na lavičku 11. novembra, keď nahradil Deana Smitha a tímu z Birminghamu patrilo až 16. miesto v tabuľke. Jeho zverenci pred Gerrardovým príchodom z Glasgowu Rangers ťahali sériu piatich prehier, no odvtedy vyhrali štyri zo šiestich duelov a poskočili na desiatu priečku. Aston Villa zdolala Brighton, Crystal Palace, Leicester i Norwich a zaznamenala tesné prehry doma s lídrom tabuľky Manchestrom City (1:2) a vonku s druhým Liverpoolom (0:1). V nedeľu ju čaká ďalšia ťažká skúška doma s Chelsea.



"Veril som, že po našom príchode môžeme mať taký vplyv, aký sme mali. Hráči si zaslúžia uznanie za výkony, ktoré podali," povedal Gerrard, ktorý si z Rangers so sebou zobral aj viacero členov realizačného tímu.



"Hneď, ako sme sa začali rozprávať s predstaviteľmi Villy, myslel som na najbližšie zápasy. Bolo tam veľa duelov, na ktoré sme sa tešili a myslím si, že hráči si v nich viedli mimoriadne dobre, pokiaľ ide o návratnosť bodov," bývalého kapitána Liverpoolu a Anglicka citovala agentúra AFP.



"K bodu sme boli blízko aj v zápase so City. S Liverpoolom to bolo iné, vo veľkej časti duelu dominovali. No myslím si, že sme hrali dobre a v záverečných fázach zápasu sme ich poriadne znervózňovali. Hráči by mali byť preto sebavedomí pred nabitým programom. Tešíme sa na zápas s Chelsea a chceli by sme v ňom získať nejaké body," dodal Gerrard.



Jeho zverencov čaká dva dni po súboji s Chelsea duel s trápiacim sa Leedsom United a 2. januára sa predstavia na pôde nováčika z Brentfordu.