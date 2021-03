Gerrard sa zastal Kloppa: Verím, že zostane v Liverpoole mnoho rokov

Londýn 10. marca (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Steven Gerrard priznal, že je jeho snom stať sa raz trénerom FC Liverpool, no dúfa, že Jürgen Klopp zostane vo funkcii ešte mnoho rokov.



Štyridsaťročný Gerrard je hráčskou ikonou "The Reds", počas 19-ročnej kariéry odohral za klub 710 zápasov a získal s ním deväť trofejí. Po konci aktívnej hráčskej činnosti sa vydal na trénerskú dráhu a doviedol Glasgow Rangers k titulu v škótskej lige po desiatich rokoch. K Liverpoolu má však naďalej srdcový vzťah. Mimoriadne oceňuje aj prácu Kloppa, ktorý v minulom ročníku priviedol klubu k titulu v anglickej Premier League po dlhých 30-tich rokoch. A to aj napriek súčasnej situácii, keď LFC prehral v lige šiesty domáci zápas v sérii a obhajoba trofeje je na míle vzdialená.



"Je to jeden z najlepších trénerov na svete. Milujem ho," povedal Gerrard na adresu Kloppa. "Viem, že fanúšikovia Liverpoolu nechcú, aby som bol tréner LFC. Chcú, aby Jürgen Klopp pokračoval vo svojej práci a ja s nimi absolútne súhlasím. O zmene trénera by sme nemali ani uvažovať. Veď máme jedného z najlepších koučov. Dúfam, že zostane v klube ešte niekoľko rokov. Ja mám svoju prácu v Glasgowe. Nemyslím si, že je v tejto chvíli potrebné o tomto hovoriť, verím, že Jürgen v Liverpoole zostane," citovala ho agentúra DPA.



Niekdajší stredopoliar "The Reds" zavesil kopačky na klinec pred piatimi rokmi po tom, čo na záver kariéry okúsil zámorskú MLS v tíme Los Angeles Galaxy. Následne zanechal post mládežníckeho trénera na Anfielde a v máji 2018 zamieril do Glasgowa, kde sa ujal kormidla u Rangers. O svojej ďalšej budúcnosti nechcel viac špekulovať: "Liverpool je stále môj klub. Zažil som v jeho drese nádherné obdobie. Je mojím snom stať sa raz jeho trénerom? Áno, je, ale nie teraz. Na svete je mnoho výborných trénerov, ktorí by určite privítali, ak by dostali šancu viesť Liverpool. V prvom rade rešpektujme prácu Jürgena."