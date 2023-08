Gerrard zažil víťazný debut na lavičke Al-Ettifaq FC, hetrik Malcoma

Rijád 15. augusta (TASR) - Steven Gerrard absolvoval víťazný súťažný debut na lavičke futbalistov Al-Ettifaq FC. Jeho tím zdolal v úvodnom kole saudskej Pro League (SPL) na domácej pôde Al-Nassr 2:1.



Bývalý anglický reprezentant sa ujal kormidla v Al-Ettifaqu 3. júla, pričom do tímu dotiahol aj niekdajšieho spoluhráča z FC Liverpool Jordana Hendersona. Ten hral v pondelkovom zápase do 88. minúty. Za Al-Ettifaq sa strelecky presadili Robin Quaison a Moussa Dembele, skóre otvoril za Al-Nassr ďalší bývalý hráč "The Reds" Sadio Mane.



Hosťom chýbal pre zranenie kolena kapitán portugalskej reprezentácie Cristiano Ronaldo. Otázny je aj jeho štart v septembrovom zápase kvalifikácie ME 2024 proti Slovensku. V zostave Al-Nassr nefigurovali ani obranca Alex Telles, stredopoliari Marcelo Brozovič, Talisca Anderson či Seko Fofana. Tréner Luis Castro ich nechal odpočívať po triumfe v Arabskom pohári.



Hráčom Al-Nassr v druhom polčase došli sily, predlžované finálové stretnutie Arabského pohára proti Al-Hilal (2:1 pp) hrali iba dva dni pred úvodným ligovým duelom. Za sebou majú náročný program, celkovo odohrali za 14 augustových dní päť zápasov.



Úradujúci saudskoarabský šampión Al-Ittihad uspel na ihrisku Al-Raedu aj vďaka asistencii Karima Benzemu. Hviezdou úvodného kola bol Brazílčan Malcom, ktorý hetrikom zariadil triumf Al-Hilalu na pôde Abhy (3:1). Malcom prišiel do tímu v júli za 60 miliónov eur zo Zenitu Petrohrad.