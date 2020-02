Gervinho ostáva v Parme, ospravedlnil sa a prijal pokutu

Rím 13. februára (TASR) - Ofenzívny stredopoliar Gervinho dostal od svojho zamestnávateľa bližšie nešpecifikovanú pokutu, keď vynechal tri tréningy futbalistov Parmy. Reprezentant Pobrežia Slonoviny plánoval prestúpiť do katarského tímu Al Sadd, no neuspel.



Talianskemu klubu sa následne ospravedlnil a chce sa opäť stať súčasťou hráčskeho kádru. "Nie je mu dobre z tejto kontroverzie, tímu sa ospravedlnil. Či bude hrať je už teraz výlučne na trénerovi a hráčovej forme," povedal športový riaditeľ Parmy Daniele Faggiano.



Gervinho pôsobí v Parme druhú sezónu, predtým hrával v čínskom Che-peji, v rokoch 2013-2016 obliekal dres AS Rím. Informácie pochádzajú z agentúry DPA.