Getafe zdolalo Elche v 14. kole La Ligy, rozhodol Arambarri
Jediný gól stretnutia strelil v 56. minúte uruguajský stredopoliar Mauro Arambarri.
Autor TASR
Madrid 28. novembra (TASR) - Futbalisti Getafe zvíťazili v piatkovom zápase 14. kola španielskej La Ligy nad Elche 1:0. Jediný gól stretnutia strelil v 56. minúte uruguajský stredopoliar Mauro Arambarri. Domáci figurujú v tabuľke na siedmom mieste, hostia sú priebežne dvanásti.
La Liga - 14. kolo:
FC Getafe - FC Elche 1:0 (0:0)
Gól: 56. Arambarri
