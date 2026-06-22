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Belgičania opäť s remízou, s Iránom hrali bez gólov
Program G-skupiny pokračuje v noci na pondelok o 3.00 h SELČ stretnutím medzi Novým Zélandom a Egyptom.
Autor TASR
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Los Angeles 22. júna (TASR) - Belgickí futbalisti remizovali aj vo svojom druhom vystúpení na MS 2026. V nedeľnom stretnutí G-skupiny v Los Angeles si rozdelili body s Iránom po výsledku 0:0. Belgičania dohrávali duel v Los Angeles bez vylúčeného Nathana Ngoya.
„Červení diabli“ tak majú po dvoch zápasoch iba dva body, keďže aj v úvodnom vystúpení na turnaji v USA, Mexiku a Kanade prekvapivo remizovali, a to 1:1 s Egyptom. Zo zatiaľ výhradne remízovej skupiny však stále môžu postúpiť aj z prvého miesta. Dva body má na konte aj Irán, ktorý predtým remizoval s Novým Zélandom 2:2.
Program G-skupiny pokračuje v noci na pondelok o 3.00 h SELČ stretnutím medzi Novým Zélandom a Egyptom. V rámci posledného kola skupinovej fázy sa v sobotu 27. júna o 5.00 h Irán stretne s Egyptom a Belgicko bude čeliť Novému Zélandu.
Belgičanom chýbal pre chorobu krídelník Manchestru City Doku a prvýkrát na šampionáte nastúpil od začiatku v útoku Lukaku. Zverenci francúzskeho trénera Rudiho Garciu v prvom polčase prevažne obliehali šestnástku súpera, ale vyloženú príležitosť si nevypracovali. Neujali sa strely De Bruyneho a De Cuypera zvnútra pokutového územia v 9. minúte ani Tielemansov pokus z uhla v 22. minúte. Iránci naopak rozvlnili sieť, keď v 25. minúte z priameho kopu zahrali signál s prihrávkou k múru namiesto strely, ale gól Taremiho neplatil pre ofsajd.
„Červení diabli“ od úvodu druhého polčasu pokračovali v snahe prelomiť defenzívu súpera, ale zverenci iránskeho kormidelníka Amira Ghalenoeia výborne blokovali strelecké pokusy favorita. A dokázali aj ohroziť bránu súpera, keď v úvode druhého dejstva Courtois podržal svoj tím skvelým zákrokom proti strele Taremiho. Prvú tutovku Belgicka zas spálil v 59. minúte De Cuyper, ktorý sa pred bránou dostal k odrazenej lopte po prihrávke De Bruyneho, keď už ležiaci iránsky brankár Beiranvand predviedol bravúrny zákrok. Belgičania dohrávali zápas bez vylúčeného obrancu Ngoya, ktorý v 66. minúte málo razantnou spätnou prihrávkou smerom na Courtoisa vysunul do samostatného úniku Teremiho a následne ho nedovolene zastavil. Napriek početnej prevahe súpera sa do ďalšej príležitosti v šestnástke dostal v 86. minúte obranca De Cuyper, lenže Beiranvand ho opäť vychytal. V nadstavenom čase ešte tesne minul bránu spoza šestnástky Lukebakio.
hlasy po zápase: /zdroj: FIFA, DPA/
Rudi Garcia, tréner Belgicka: „Mali sme 70-percentné držanie lopty, v koncovke sme však neboli efektívni. Nepreverili sme dostatočne iránskeho brankára. V príprave sme v podobných dueloch dokázali streliť aj tri góly."
Romelu Lukaku, útočník Belgicka: „Vypracovali sme si veľa šancí, lopta si však nanašla cestu do siete. Musíme si tento zápas rozobrať, dali sme do neho príliš veľa emócií. Som rád, že som vydržal na trávniku vyše 70 minút, no konečný výsledok nás nepotešil. Ak chceme postúpiť zo skupiny, musíme teraz zdolať Nový Zéland."
Amir Ghalenoei, tréner Iránu: „Zápas nás stál veľa síl, no nemáme čas ani na zotavenie a musíme sa vrátiť z USA do mexickej Tijuany. Z hľadiska logistiky i víz je to pre náš tím počas šampionátu veľmi náročné."
„Červení diabli“ tak majú po dvoch zápasoch iba dva body, keďže aj v úvodnom vystúpení na turnaji v USA, Mexiku a Kanade prekvapivo remizovali, a to 1:1 s Egyptom. Zo zatiaľ výhradne remízovej skupiny však stále môžu postúpiť aj z prvého miesta. Dva body má na konte aj Irán, ktorý predtým remizoval s Novým Zélandom 2:2.
Program G-skupiny pokračuje v noci na pondelok o 3.00 h SELČ stretnutím medzi Novým Zélandom a Egyptom. V rámci posledného kola skupinovej fázy sa v sobotu 27. júna o 5.00 h Irán stretne s Egyptom a Belgicko bude čeliť Novému Zélandu.
MS vo futbale - G-skupina
Los Angeles
Belgicko - Irán 0:0
Rozhodovali: Herrera - Navarro, Chade (všetci Arg.), ČK: 66. Ngoy, ŽK: Lukaku - Ezatolahi, 70.317 divákov.
Belgicko: Courtois - Meunier (58. Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin (58. Vanaken), Tielemans - Trossard, De Bruyne (87. Fernandez-Pardo), Saelemaekers (58. Lukebakio) - Lukaku (73. Theate)
Irán: Beiranvand - Hardani (46. Jahanbakhsh), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi (66. Mohammadi) - Rezaeian, Ghoddos (79. Moghanlou), Ezatolahi (85. Hosseinzadeh), Mohebi (66. Torabi) - Taremi
Los Angeles
Belgicko - Irán 0:0
Rozhodovali: Herrera - Navarro, Chade (všetci Arg.), ČK: 66. Ngoy, ŽK: Lukaku - Ezatolahi, 70.317 divákov.
Belgicko: Courtois - Meunier (58. Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin (58. Vanaken), Tielemans - Trossard, De Bruyne (87. Fernandez-Pardo), Saelemaekers (58. Lukebakio) - Lukaku (73. Theate)
Irán: Beiranvand - Hardani (46. Jahanbakhsh), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi (66. Mohammadi) - Rezaeian, Ghoddos (79. Moghanlou), Ezatolahi (85. Hosseinzadeh), Mohebi (66. Torabi) - Taremi
Belgičanom chýbal pre chorobu krídelník Manchestru City Doku a prvýkrát na šampionáte nastúpil od začiatku v útoku Lukaku. Zverenci francúzskeho trénera Rudiho Garciu v prvom polčase prevažne obliehali šestnástku súpera, ale vyloženú príležitosť si nevypracovali. Neujali sa strely De Bruyneho a De Cuypera zvnútra pokutového územia v 9. minúte ani Tielemansov pokus z uhla v 22. minúte. Iránci naopak rozvlnili sieť, keď v 25. minúte z priameho kopu zahrali signál s prihrávkou k múru namiesto strely, ale gól Taremiho neplatil pre ofsajd.
„Červení diabli“ od úvodu druhého polčasu pokračovali v snahe prelomiť defenzívu súpera, ale zverenci iránskeho kormidelníka Amira Ghalenoeia výborne blokovali strelecké pokusy favorita. A dokázali aj ohroziť bránu súpera, keď v úvode druhého dejstva Courtois podržal svoj tím skvelým zákrokom proti strele Taremiho. Prvú tutovku Belgicka zas spálil v 59. minúte De Cuyper, ktorý sa pred bránou dostal k odrazenej lopte po prihrávke De Bruyneho, keď už ležiaci iránsky brankár Beiranvand predviedol bravúrny zákrok. Belgičania dohrávali zápas bez vylúčeného obrancu Ngoya, ktorý v 66. minúte málo razantnou spätnou prihrávkou smerom na Courtoisa vysunul do samostatného úniku Teremiho a následne ho nedovolene zastavil. Napriek početnej prevahe súpera sa do ďalšej príležitosti v šestnástke dostal v 86. minúte obranca De Cuyper, lenže Beiranvand ho opäť vychytal. V nadstavenom čase ešte tesne minul bránu spoza šestnástky Lukebakio.
hlasy po zápase: /zdroj: FIFA, DPA/
Rudi Garcia, tréner Belgicka: „Mali sme 70-percentné držanie lopty, v koncovke sme však neboli efektívni. Nepreverili sme dostatočne iránskeho brankára. V príprave sme v podobných dueloch dokázali streliť aj tri góly."
Romelu Lukaku, útočník Belgicka: „Vypracovali sme si veľa šancí, lopta si však nanašla cestu do siete. Musíme si tento zápas rozobrať, dali sme do neho príliš veľa emócií. Som rád, že som vydržal na trávniku vyše 70 minút, no konečný výsledok nás nepotešil. Ak chceme postúpiť zo skupiny, musíme teraz zdolať Nový Zéland."
Amir Ghalenoei, tréner Iránu: „Zápas nás stál veľa síl, no nemáme čas ani na zotavenie a musíme sa vrátiť z USA do mexickej Tijuany. Z hľadiska logistiky i víz je to pre náš tím počas šampionátu veľmi náročné."
tabuľka G-skupiny:
1. Irán 2 0 2 0 2:2 2
2. Belgicko 2 0 2 0 1:1 2
3. Nový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
4. Egypt 1 0 1 0 1:1 1
1. Irán 2 0 2 0 2:2 2
2. Belgicko 2 0 2 0 1:1 2
3. Nový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
4. Egypt 1 0 1 0 1:1 1