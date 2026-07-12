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Ghalenoei pokračuje na lavičke Iránu napriek neúspechu na MS
Irán obsadil v G-skupine tretie miesto po remízach 2:2 s Novým Zélandom, 0:0 s Belgickom a 1:1 s Egyptom.
Autor TASR
Teherán 12. júla (TASR) - Amir Ghalenoei bude aj naďalej trénerom iránskej futbalovej reprezentácie a povedie národný tím aj na Ázijskom pohári 2027. Iránska futbalová federácia (FFIRI) mu vyslovila dôveru napriek tomu, že mužstvo nepostúpilo zo základnej skupiny na MS 2026.
Irán obsadil v G-skupine tretie miesto po remízach 2:2 s Novým Zélandom, 0:0 s Belgickom a 1:1 s Egyptom. Bez jediného víťazstva mu tesne ušiel postup do vyraďovacej fázy, keď sa nezaradil medzi osem najlepších tímov z tretích miest.
Neúspech na svetovom šampionáte znamenal pre 61-ročného Ghalenoeia ďalšie sklamanie po Ázijskom pohári 2023, na ktorom Irán vypadol v semifinále po prehre s domácim Katarom. Prezident federácie Mehdi Taj však potvrdil, že tréner zostáva vo funkcii. „Pán Ghalenoei bude aj naďalej hlavným trénerom národného tímu. Už sme od neho dostali plán prípravy na Ázijský pohár,“ uviedol Taj pre portál Tehran Times.
Prezident FFIRI zároveň oznámil, že reprezentácia sa čoskoro zíde na sústredení pred najbližším asociačným termínom FIFA. „Prípravný kemp národného tímu sa začne už čoskoro. Pripravujeme aj viaceré ďalšie novinky týkajúce sa našich reprezentačných výberov,“ dodal Taj.
Irán obsadil v G-skupine tretie miesto po remízach 2:2 s Novým Zélandom, 0:0 s Belgickom a 1:1 s Egyptom. Bez jediného víťazstva mu tesne ušiel postup do vyraďovacej fázy, keď sa nezaradil medzi osem najlepších tímov z tretích miest.
Neúspech na svetovom šampionáte znamenal pre 61-ročného Ghalenoeia ďalšie sklamanie po Ázijskom pohári 2023, na ktorom Irán vypadol v semifinále po prehre s domácim Katarom. Prezident federácie Mehdi Taj však potvrdil, že tréner zostáva vo funkcii. „Pán Ghalenoei bude aj naďalej hlavným trénerom národného tímu. Už sme od neho dostali plán prípravy na Ázijský pohár,“ uviedol Taj pre portál Tehran Times.
Prezident FFIRI zároveň oznámil, že reprezentácia sa čoskoro zíde na sústredení pred najbližším asociačným termínom FIFA. „Prípravný kemp národného tímu sa začne už čoskoro. Pripravujeme aj viaceré ďalšie novinky týkajúce sa našich reprezentačných výberov,“ dodal Taj.