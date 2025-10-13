Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ghana postúpila na budúcoročný šampionát

Hráči Ghany pózujú na skupinovej fotografii pred kvalifikačným zápasom Majstrovstiev sveta 2026 proti Komorám na štadióne Accra Sports Stadium v ​​Akkre v Ghane v nedeľu 12. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Pre Ghanu to bude už piata účasť na svetových šampionátoch. Najlepší výsledok dosiahla v roku 2010 v JAR, kde prehrala vo štvrťfinále po penaltovom rozstrele s Uruguajom.

Autor TASR
Accra 13. októbra (TASR) - Futbalisti Ghany postúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku ako piaty tím z Afriky. V nedeľňajšom zápase zdolali Komory 1:0 gólom Mohammeda Kudusa a vyhrali I-skupinu s náskokom šiestich bodov pred druhým Madagaskarom, ktorý v poslednom 10. kole prehral v Mali 1:4.

O triumfe a postupe domácich v Accre rozhodol v 47. minúte stredopoliar Tottenhamu Kudus, ktorý zblízka rozvlnil sieť. Ghana nazbierala v desiatich dueloch kvalifikácie dokopy 25 bodov.

Pre Ghanu to bude už piata účasť na svetových šampionátoch. Najlepší výsledok dosiahla v roku 2010 v JAR, kde prehrala vo štvrťfinále po penaltovom rozstrele s Uruguajom. Na MS si zahrala aj v rokoch 2006 v Nemecku, 2014 v Brazílii a 2022 v Katare. Na nasledujúci šampionát si z afrického kontinentu už predtým zaistili postup Alžírsko, Egypt, Maroko a Tunisko.
