Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. jún 2026Meniny má Karolína
< sekcia Šport

Ghana remizovala v príprave s Walesom,Haiti zdolalo Nový Zéland 4:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Do streleckej listiny sa zapísali Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot a Duke Lacroix.

Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Futbalisti Ghany remizovali v prípravnom dueli pred blížiacimi sa MS s Walesom 1:1. Afričania viedli od 66. minúty, keď sa presadil Caleb Yirenkyi, o vyrovnanie sa postaral v nadstavenom čase Lewis Koumas.

V dueli dvoch účastníkov svetového šampionátu v Severnej Amerike zvíťazilo Haiti nad Novým Zélandom 4:0. Do streleckej listiny sa zapísali Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot a Duke Lacroix.



prípravné zápasy pred MS 2026:

Wales - Ghana 1:1 (0:0)

Góly: 90+3. Koumas - 66. Yirenkyi



Haiti - Nový Zéland 4:0 (1:0)

Góly: 12. Providence, 51. Joseph, 62. Pierrot, 87. Lacroix
.

Neprehliadnite

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DVE TORNÁDA: Zaznamenali ich na juhu Česka

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?