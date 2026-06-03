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Ghana remizovala v príprave s Walesom,Haiti zdolalo Nový Zéland 4:0
Do streleckej listiny sa zapísali Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot a Duke Lacroix.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Futbalisti Ghany remizovali v prípravnom dueli pred blížiacimi sa MS s Walesom 1:1. Afričania viedli od 66. minúty, keď sa presadil Caleb Yirenkyi, o vyrovnanie sa postaral v nadstavenom čase Lewis Koumas.
V dueli dvoch účastníkov svetového šampionátu v Severnej Amerike zvíťazilo Haiti nad Novým Zélandom 4:0. Do streleckej listiny sa zapísali Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot a Duke Lacroix.
prípravné zápasy pred MS 2026:
Wales - Ghana 1:1 (0:0)
Góly: 90+3. Koumas - 66. Yirenkyi
Haiti - Nový Zéland 4:0 (1:0)
Góly: 12. Providence, 51. Joseph, 62. Pierrot, 87. Lacroix
V dueli dvoch účastníkov svetového šampionátu v Severnej Amerike zvíťazilo Haiti nad Novým Zélandom 4:0. Do streleckej listiny sa zapísali Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot a Duke Lacroix.
prípravné zápasy pred MS 2026:
Wales - Ghana 1:1 (0:0)
Góly: 90+3. Koumas - 66. Yirenkyi
Haiti - Nový Zéland 4:0 (1:0)
Góly: 12. Providence, 51. Joseph, 62. Pierrot, 87. Lacroix