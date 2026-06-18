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Ghana zvíťazila v úvodnom vystúpení v L-skupine nad Panamou 1:0
Ghana odohrá svoj druhý zápas v skupine v utorok 23. júna o 22.00 SELČ na Gillette Stadium vo Foxborough proti favorizovanému Anglicku.
Autor TASR
Toronto 18. júna (TASR) - Futbalisti Ghany zvíťazili v úvodnom vystúpení v L-skupine na MS 2026 v Toronte nad Panamou 1:0 gólom Caleba Yirenkyiho z 90+5. minúty. Tréner afrického tímu Carlos Queiroz sa predstavil v úlohe hlavného kouča na piatom šampionáte za sebou, čím vytvoril nový rekord. V základnej jedenástke Panamy nastúpil aj obranca Cesar Blackman zo Slovana Bratislava.
Ghana odohrá svoj druhý zápas v skupine v utorok 23. júna o 22.00 SELČ na Gillette Stadium vo Foxborough proti favorizovanému Anglicku. Panamu čaká v stredu o 1.00 SELČ opäť v Toronte duel proti Chorvátsku.
Panama začala náporom a v 2. minúte musel po strele Watermana zasahovať Ati-Zigi. Pokus aktívneho Blackmana zrazila ghanská obrana. Afričania prvýkrát pohrozili na konci úvodnej štvrťhodiny, po prihrávke na Nuamaha do voľného priestoru predviedol veľmi dobrý obranný zákrok Cordoba. Panamčania mali výraznú prevahu v držaní lopty, no nedokázali z nej nič vyťažiť. V 34. minúte sa po zákroku na Watermana v šestnástke dožadovali pokutového kopu, švédsky rozhodca Nyberg však nechal pokračovať v hre.
Do druhého polčasu vstúpila Ghana so zmenou na bránkárskom poste, keď zraneného Atiho-Zigiho vystriedal Asare. Africký zástupca sa dostával k zakončeniu častejšie ako v úvodnom dejstve, no obrana Panamy pracovala spoľahlivo. V 61. minúte mal veľkú šancu poslať stredoamerický tím do vedenia krídelník Rodriguez, trafil však iba bočnú sieť. Keď už sa v Toronte schyľovalo k bezgólovej remíze, v 90+5. minúte unikol po ľavom krídle Asante a jeho prihrávku zužitkoval Yirenkyi.
Ghana odohrá svoj druhý zápas v skupine v utorok 23. júna o 22.00 SELČ na Gillette Stadium vo Foxborough proti favorizovanému Anglicku. Panamu čaká v stredu o 1.00 SELČ opäť v Toronte duel proti Chorvátsku.
MS vo futbale - L-skupina:
Toronto
Ghana - Panama 1:0 (0:0)
Gól: 90+5. Yirenkyi, Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švédsko), ŽK: Yirenkyi - Blackman, Harvey, 42.942 divákov
Ghana: Ati-Zigi (46. Asare) – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Semenyo, Owusu (79. Sibo), Yirenkyi, Nuamah (59. Fatawu) – Sulemana (59. Asante), Ayew (88. Adu)
Panama: Mosquera – Blackman (90. Godoy), Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Martínez (63. Londoo), Rodríguez (75. Díaz) – Barcenas, Waterman (63. Fajardo).
Toronto
Ghana - Panama 1:0 (0:0)
Gól: 90+5. Yirenkyi, Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švédsko), ŽK: Yirenkyi - Blackman, Harvey, 42.942 divákov
Ghana: Ati-Zigi (46. Asare) – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Semenyo, Owusu (79. Sibo), Yirenkyi, Nuamah (59. Fatawu) – Sulemana (59. Asante), Ayew (88. Adu)
Panama: Mosquera – Blackman (90. Godoy), Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Martínez (63. Londoo), Rodríguez (75. Díaz) – Barcenas, Waterman (63. Fajardo).
Panama začala náporom a v 2. minúte musel po strele Watermana zasahovať Ati-Zigi. Pokus aktívneho Blackmana zrazila ghanská obrana. Afričania prvýkrát pohrozili na konci úvodnej štvrťhodiny, po prihrávke na Nuamaha do voľného priestoru predviedol veľmi dobrý obranný zákrok Cordoba. Panamčania mali výraznú prevahu v držaní lopty, no nedokázali z nej nič vyťažiť. V 34. minúte sa po zákroku na Watermana v šestnástke dožadovali pokutového kopu, švédsky rozhodca Nyberg však nechal pokračovať v hre.
Do druhého polčasu vstúpila Ghana so zmenou na bránkárskom poste, keď zraneného Atiho-Zigiho vystriedal Asare. Africký zástupca sa dostával k zakončeniu častejšie ako v úvodnom dejstve, no obrana Panamy pracovala spoľahlivo. V 61. minúte mal veľkú šancu poslať stredoamerický tím do vedenia krídelník Rodriguez, trafil však iba bočnú sieť. Keď už sa v Toronte schyľovalo k bezgólovej remíze, v 90+5. minúte unikol po ľavom krídle Asante a jeho prihrávku zužitkoval Yirenkyi.
hlasy po zápase: /zdroj: bbc.com, FIFA/
Carlos Queiroz, tréner Ghany: „Tento zápas hráči vyhrali v hlavách. V prvom polčase sme trpeli, Panama ukázala svoju kvalitu, moji zverenci si však počínali ako bojovníci. V druhom dejstve sme sa snažili mať duel pod kontrolou, boli sme aktívnejší a v závere sme sa dočkali ovocia v podobe víťazného gólu."
Thomas Christiansen, tréner Panamy: „Prehra bolí, zaslúžili sme si viac. V prvom polčase sme kontrolovali vývoj duelu, v druhom dejstve sme sa však prispôsobili hre súpera a v závere sme inkasovali. Ešte však nie je nič stratené, musíme teraz zabodovať s Chorvátmi."
Carlos Queiroz, tréner Ghany: „Tento zápas hráči vyhrali v hlavách. V prvom polčase sme trpeli, Panama ukázala svoju kvalitu, moji zverenci si však počínali ako bojovníci. V druhom dejstve sme sa snažili mať duel pod kontrolou, boli sme aktívnejší a v závere sme sa dočkali ovocia v podobe víťazného gólu."
Thomas Christiansen, tréner Panamy: „Prehra bolí, zaslúžili sme si viac. V prvom polčase sme kontrolovali vývoj duelu, v druhom dejstve sme sa však prispôsobili hre súpera a v závere sme inkasovali. Ešte však nie je nič stratené, musíme teraz zabodovať s Chorvátmi."
Tabuľka L-skupiny:
1. Anglicko 1 1 0 0 4:2 3
2. Ghana 1 1 0 0 1:0 3
3. Panama 1 0 0 1 0:1 0
4. Chorvátsko 1 0 0 1 2:4 0
1. Anglicko 1 1 0 0 4:2 3
2. Ghana 1 1 0 0 1:0 3
3. Panama 1 0 0 1 0:1 0
4. Chorvátsko 1 0 0 1 2:4 0