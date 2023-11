Ghančan Dwamena zomrel vo veku 28 rokov po kolapse počas zápasu

Tirana 11. novembra (TASR) - Ghanský futbalista Raphael Dwamena v sobotu zomrel vo veku 28 rokov po tom, ako skolaboval počas zápasu albánskej najvyššej súťaže medzi KF Egnatia a Partizani. Osemnásobného reprezentanta Ghany sa snažili lekári priamo na ihrisku resuscitovať, no počas prevozu do nemocnice svoj boj o život prehral.



Dwamena padol na trávnik v 24. minúte a na ihrisko okamžite vyštartovali záchranári, ktorí začali s oživovaním. Následne ho naložili do sanitky, v ktorej dostal ďalší infarkt a zomrel. Prerušený duel sa nedohral, stav bol v tom čase 1:1. Informoval portál CNN.



Ghančan trpel srdcovou arytmiou a od roku 2020 mal voperovaný defibrilátor. V októbri 2021 skolaboval počas stretnutia Rakúskeho pohára, no zotavil sa a vrátil sa do hry aj napriek odporúčaniam ukončiť hráčsku kariéru. "V tejto ťažkej chvíli sme v myšlienka s jeho rodinou. Celým srdcom reprezentoval Ghanu a navždy nám bude chýbať pre svoju oddanosť. Odpočívaj v pokoj, Raphael," uviedla vo vyhlásení Ghanská futbalová asociácia (GFA).



Dwamena prišiel do KF Egnatia v januári tohto roka, počas svojej kariéry hral aj za Red Bull Salzburg, Liefering, Austriu Lustenau, FC Zürich, Levante, Zaragozu, či Vejle.