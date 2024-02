Ghanský stopér Mensah sa stal novou posilou Banskej Bystrice

Banská Bystrica 22. februára (TASR) - Ghanský futbalista Ivan Mensah sa stal novou posilou MFK Dukla Banská Bystrica. Devätnásťročný obranca odohral pod Urpínom dva zimné prípravné zápasy a napokon prichádza do tímu účastníka Niké ligy na hosťovanie do konca sezóny s opciou na následný trvalý prestup z MŠK Žilina.



"Po odchode Jakuba Uhrinčaťa do Sparty Praha sme potrebovali zareagovať. Z tohto dôvodu sme už dlhšiu dobu pracovali na príchode Ivana Mensaha. Som rád, že sa to podarilo a môže sa pripravovať s mužstvom. Už v januári s nami strávil niekoľko dní, počas ktorých naznačil svoj potenciál aj smerom do budúcnosti. Prichádza k nám na hosťovanie s možnosťou uplatnenia opcie. Svoju šancu určite dostane a verím, že ju dokáže premeniť na dlhšiu spoločnú spoluprácu," uviedol pre klubový web športový riaditeľ MFK Dukla Jozef Mores.