Ghanský útočník Atsu žije, našli ho v troskách zničenej budovy

Ankara 7. februára (TASR) - Ghanského futbalistu Christiana Atsua, ktorý bol po zemetrasení v Turecku nezvestný, našli živého pod troskami zničenej budovy. Podľa miestnych médií ho so zraneniami previezli do nemocnice.



Bývalý hráč Chelsea Londýn či Newcastlu United pár hodín pred katastrofou skóroval za Hatayspor v zápase najvyššej tureckej súťaže proti Kasimpase. Novinár Yagiz Sabuncuoglu z denníka Vole v utorok ráno informoval, že 31-ročného krídelníka a 65-násobného ghanského reprezentanta sa podarilo vytiahnuť z trosiek. Hospitalizovali ho so zranenou pravou nohou a problémami s dýchaním.



Už predtým dokázali záchranári nájsť jeho spoluhráčov Onura Erguna a Buraka Oksuza, Kerimovi Alicimu sa podarilo dostať spod trosiek vlastnými silami. Okrem Atsua boli medzi nezvestnými osobami ešte športový riaditeľ klubu Taner Savut a klubový tlmočník.



Turecko a jeho pohraničie so Sýriou zasiahlo v noci na pondelok silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8, ktoré si spolu s dotrasmi vyžiadalo viac ako 4300 obetí na životoch. Mesto Hatay bolo takmer v epicentre otrasov.