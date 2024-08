Mainz 24. augusta (TASR) - Holandský futbalista Anwar El Ghazi plánuje darovať pól milióna eur deťom v Gaze. Dvadsaťdeväťročný krídelník sa rozhodol venovať takmer tretinu finančnej čiastky, ktorú mu vyplatil bývalý klubu 1. FSV Mainz 05.



Účastník nemeckej Bundesligy musel El Ghazimu zaplatiť 1,7 milióna eur, pretože s ním neoprávnene rozviazal zmluvu pre jeho podporu Palestíne vo vojne medzi Izraelom a Hamasom. "Chcel by som sa poďakovať Mainzu za dve veci. Po prvé, za značnú finančnú výplatu, z ktorej 500-tisíc použijem na financovanie projektov pre deti v Gaze. Dúfam, že Mainz, napriek opakovaným neúspešným pokusom vyhnúť sa zaplateniu dlžnej sumy, sa upokojí vedomím, že prostredníctvom mňa finančne prispel k snahe urobiť život detí v Gaze o niečo znesiteľnejším. Po druhé, tým, že sa ma pokúšajú umlčať, robia môj hlas ešte výraznejším pre utláčaných v Gaze," vyhlásil El Ghazi podľa agentúry Reuters.



Holanďan uverejnil krátko po vypuknutí vojenského konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas vyhlásenie "od rieky k moru, Palestína bude slobodná", ktoré po chvíli zmazal. Tento citát je chápaný ako volanie po zničení Izraela a zároveň apel na rovnosť Palestíncov a Izraelčanov.



Funkcionári bundesligového klubu vtedy vyhlásili, že rešpektujú "rozdielne pohľady na desaťročia trvajúci zložitý konflikt", dištancovali sa však od obsahu príspevku na sociálnej sieti. Ten podľa nich nebol v súlade s hodnotami klubu. Mainz svojho hráča pre viaceré aktivity na sociálnych sieťach suspendoval, no o pár dní neskôr sa Ghazi do tímu vrátil, keďže sa od stanovísk zreteľne dištancoval.



Holandský krídelník neskôr poprel informáciu, že ľutuje svoje stanoviská ohľadom vojenského konfliktu Izraelu s Hamasom. Jeho zamestnávateľ to označil za prekvapujúce a nepochopiteľné. Po právnom posúdení sa nemecký klub rozhodol rozviazať s ním zmluvu.