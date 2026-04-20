< sekcia Šport
Gheorghe Hagi sa ujal funkcie trénera rumunskej reprezentácie
Cieľom rumunskej legendy je postúpiť s tímom na ME 2028.
Autor TASR
Bukurešť 20. apríla (TASR) - Gheorghe Hagi sa v pondelok ujal funkcie trénera rumunskej futbalovej reprezentácie. Na lavičke nahradil zosnulého Mirceu Lucescua, ktorý rezignoval na svoj post po neúspešnej baráži o postup na MS 2026. Cieľom rumunskej legendy je postúpiť s tímom na ME 2028.
„Chceme vyhrať každý zápas. Naším cieľom je kvalifikovať sa na najbližší európsky šampionát a uspieť v Lige národov. Mám víťaznú mentalitu. Viesť rumunský národný tím je pre mňa veľká česť," zdôraznil na pondelňajšej tlačovej konferencii v Bukurešti pred podpisom štvorročného kontraktu Hagi, ktorému počas aktívnej kariéry prischla prezývka „Karpatský Maradona".
Na rumunskej reprezentačnej lavičke už pôsobil ako hlavný kouč v roku 2001, no vydržal iba tri mesiace. „Bol som vtedy mladý a nepokojný. Teraz som iný a oveľa skúsenejší, čo je v trénerskej práci dôležité," dodal 61-ročný Hagi.
