Pondelok 20. apríl 2026
Gheorghe Hagi sa ujal funkcie trénera rumunskej reprezentácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cieľom rumunskej legendy je postúpiť s tímom na ME 2028.

Autor TASR
Bukurešť 20. apríla (TASR) - Gheorghe Hagi sa v pondelok ujal funkcie trénera rumunskej futbalovej reprezentácie. Na lavičke nahradil zosnulého Mirceu Lucescua, ktorý rezignoval na svoj post po neúspešnej baráži o postup na MS 2026. Cieľom rumunskej legendy je postúpiť s tímom na ME 2028.

Chceme vyhrať každý zápas. Naším cieľom je kvalifikovať sa na najbližší európsky šampionát a uspieť v Lige národov. Mám víťaznú mentalitu. Viesť rumunský národný tím je pre mňa veľká česť," zdôraznil na pondelňajšej tlačovej konferencii v Bukurešti pred podpisom štvorročného kontraktu Hagi, ktorému počas aktívnej kariéry prischla prezývka „Karpatský Maradona".

Na rumunskej reprezentačnej lavičke už pôsobil ako hlavný kouč v roku 2001, no vydržal iba tri mesiace. „Bol som vtedy mladý a nepokojný. Teraz som iný a oveľa skúsenejší, čo je v trénerskej práci dôležité," dodal 61-ročný Hagi.
Neprehliadnite

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise