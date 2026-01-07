< sekcia Šport
Giacomel by olympijské zlato venoval zosnulému Bakkenovi
Bakkena našli bez známok života v jeho hotelovej izbe 23. decembra na tréningovom kempe v Taliansku.
Autor TASR
Berlín 7. januára (TASR) - Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel sa stále nemôže spamätať z úmrtia Nóra Siverta Guttorma Bakkena. Ak by sa mu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo podarilo získať zlatú medailu, venoval by ju svojmu zosnulému kamarátovi.
Bakkena našli bez známok života v jeho hotelovej izbe 23. decembra na tréningovom kempe v Taliansku. Príčina jeho smrti je stále neznáma. „Stále som v šoku zo smrti Siverta a mám veľa negatívnych myšlienok hlavne večer, keď sa chystám spať. Som však rád, že mám v týchto ťažkých chvíľach doma moju priateľku a rodinu. Bez nich by to bolo pre mňa oveľa náročnejšie,“ priznal Giacomel pre akreditované médiá pred štartom ďalšieho podujatia Svetového pohára v nemeckom Oberhofe.
Giacomel by sa rád zúčastnil na Bakkenovom pohrebe, ktorý sa uskutoční na budúci utorok, no kolotoč SP pokračuje v rýchlom slede pretekmi v Ruhpoldingu. „Od roku 2017 sme boli dobrí priatelia. Stále sa nemôžem zmieriť s tým, že už tu nie je. V každých pretekoch však vydám zo seba maximum, aby bol Sivert na mňa hrdý. Ak sa mi na zimnej olympiáde podarí získať zlato, venujem mu ho,“ dodal Talian.
Bakkena našli bez známok života v jeho hotelovej izbe 23. decembra na tréningovom kempe v Taliansku. Príčina jeho smrti je stále neznáma. „Stále som v šoku zo smrti Siverta a mám veľa negatívnych myšlienok hlavne večer, keď sa chystám spať. Som však rád, že mám v týchto ťažkých chvíľach doma moju priateľku a rodinu. Bez nich by to bolo pre mňa oveľa náročnejšie,“ priznal Giacomel pre akreditované médiá pred štartom ďalšieho podujatia Svetového pohára v nemeckom Oberhofe.
Giacomel by sa rád zúčastnil na Bakkenovom pohrebe, ktorý sa uskutoční na budúci utorok, no kolotoč SP pokračuje v rýchlom slede pretekmi v Ruhpoldingu. „Od roku 2017 sme boli dobrí priatelia. Stále sa nemôžem zmieriť s tým, že už tu nie je. V každých pretekoch však vydám zo seba maximum, aby bol Sivert na mňa hrdý. Ak sa mi na zimnej olympiáde podarí získať zlato, venujem mu ho,“ dodal Talian.