Giacomel by olympijské zlato venoval zosnulému Bakkenovi

Tommaso Giacomel z Talianska súťaží v mužskom šprinte na 10 km na Majstrovstvách sveta v biatlone v Hochfilzene v Rakúsku v piatok 12. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Bakkena našli bez známok života v jeho hotelovej izbe 23. decembra na tréningovom kempe v Taliansku.

Autor TASR
Berlín 7. januára (TASR) - Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel sa stále nemôže spamätať z úmrtia Nóra Siverta Guttorma Bakkena. Ak by sa mu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo podarilo získať zlatú medailu, venoval by ju svojmu zosnulému kamarátovi.

Bakkena našli bez známok života v jeho hotelovej izbe 23. decembra na tréningovom kempe v Taliansku. Príčina jeho smrti je stále neznáma. „Stále som v šoku zo smrti Siverta a mám veľa negatívnych myšlienok hlavne večer, keď sa chystám spať. Som však rád, že mám v týchto ťažkých chvíľach doma moju priateľku a rodinu. Bez nich by to bolo pre mňa oveľa náročnejšie,“ priznal Giacomel pre akreditované médiá pred štartom ďalšieho podujatia Svetového pohára v nemeckom Oberhofe.

Giacomel by sa rád zúčastnil na Bakkenovom pohrebe, ktorý sa uskutoční na budúci utorok, no kolotoč SP pokračuje v rýchlom slede pretekmi v Ruhpoldingu. „Od roku 2017 sme boli dobrí priatelia. Stále sa nemôžem zmieriť s tým, že už tu nie je. V každých pretekoch však vydám zo seba maximum, aby bol Sivert na mňa hrdý. Ak sa mi na zimnej olympiáde podarí získať zlato, venujem mu ho,“ dodal Talian.
