< sekcia Šport
Giacomel vyhral šprint v Hochfilzene a získal druhý triumf
Dvadsaťpäťročný Giacomel má v zbierke štyri medaily z majstrovstiev sveta (0-3-1), no dosiahol len druhý triumf vo Svetovom pohári.
Autor TASR,aktualizované
Hochfilzen 12. decembra (TASR) - Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel zvíťazil v piatkovom šprinte 2. kola Svetového pohára v Hochfilzene. V rakúskom stredisku triumfoval po bezchybnom výkone na strelnici s časom 23:04,5 minúty. Druhý skončil Francúz Eric Perrot s rovnako všetkými vybielenými terčmi a mankom štyri sekundy. Tretí bol Nemec Philipp Horn, ktorý stratil o dve sekundy viac. Z trojice Slovákov obsadil 88. miesto Jakub Borguľa.
Dvadsaťpäťročný Giacomel má v zbierke štyri medaily z majstrovstiev sveta (0-3-1), no dosiahol len druhý triumf vo Svetovom pohári. Prvý získal v januári 2025 v pretekoch s hromadným štartom v Ruhpoldingu. Celkovo to bolo jeho deviate pódiové umiestnenie v SP.
V piatok panovali v Hochfilzene priaznivé poveternostné podmienky so slabým vetrom na strelnici a bolo zrejmé, že na popredné umiestnenia bude treba strieľať čisto, čo sa podarilo prvým piatim pretekárom v cieli. Giacomel z nich síce nebol najrýchlejší na trati, ale bleskovo zvládol obe strelecké položky, čo mu nakoniec tesne stačilo na prvé miesto. Perrota na streľbe predbehol o osem sekúnd, na Horna mal náskok dokonca až pätnásť, pričom mal až deviaty najrýchlejší bežecký čas. Štvrtý skončil líder celkového poradia Johan-Olav Botn z Nórska, ktorý mal stratu 9,1 sekundy na víťaza. Čisto strieľal aj Sturla Holm Lägreid, piaty s mankom 23 sekúnd.
Slovákom sa nedarilo na strelnici, čo ich odsunulo na pozície na konci výsledkovej listiny. Najvyššie v nej bol so štyrmi minutými terčmi Jakub Borguľa, ktorý skončil na 88. mieste so stratou 3:18,0 minúty. Štyri chyby spravil aj 94. Martin Maťko (+3:41,5 min), strelecky obstál rovnako aj Artur Ischakov (+4:49,9).
Dvadsaťpäťročný Giacomel má v zbierke štyri medaily z majstrovstiev sveta (0-3-1), no dosiahol len druhý triumf vo Svetovom pohári. Prvý získal v januári 2025 v pretekoch s hromadným štartom v Ruhpoldingu. Celkovo to bolo jeho deviate pódiové umiestnenie v SP.
V piatok panovali v Hochfilzene priaznivé poveternostné podmienky so slabým vetrom na strelnici a bolo zrejmé, že na popredné umiestnenia bude treba strieľať čisto, čo sa podarilo prvým piatim pretekárom v cieli. Giacomel z nich síce nebol najrýchlejší na trati, ale bleskovo zvládol obe strelecké položky, čo mu nakoniec tesne stačilo na prvé miesto. Perrota na streľbe predbehol o osem sekúnd, na Horna mal náskok dokonca až pätnásť, pričom mal až deviaty najrýchlejší bežecký čas. Štvrtý skončil líder celkového poradia Johan-Olav Botn z Nórska, ktorý mal stratu 9,1 sekundy na víťaza. Čisto strieľal aj Sturla Holm Lägreid, piaty s mankom 23 sekúnd.
Slovákom sa nedarilo na strelnici, čo ich odsunulo na pozície na konci výsledkovej listiny. Najvyššie v nej bol so štyrmi minutými terčmi Jakub Borguľa, ktorý skončil na 88. mieste so stratou 3:18,0 minúty. Štyri chyby spravil aj 94. Martin Maťko (+3:41,5 min), strelecky obstál rovnako aj Artur Ischakov (+4:49,9).
2. kolo SP - šprint mužov na 10 km:
1. Tommaso Giacomel (Tal.) 23:04,5 min (0), 2. Eric Perrot (Fr.) +4,0 s (0), 3. Philipp Horn (Nem.) +6,0 (0), 4. Johan-Olav Botn +9,1 (0), 5. Sturla Holm Lägreid (obaja Nór.) +23,0 (0), 6. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +25,0 (1), 7. Campbell Wright (USA) +28,6 (0), 8. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) +35,1 (0), 9. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +39,2 (2), 10. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +45,6 (1), ... 88. Jakub BORUGĽA +3:18,0 (4), 94. Martin MAŤKO +3:41,5 (4), 101. Artur ISCHAKOV (všetci SR) +4:49,9 (4)
celkové poradie SP (4 z 25):
1. Botn 300 b, 2. Samuelsson 224, 3. Giacomel 223, 4. Fillon Maillet 212, 5. Lägreid 192, 6. Perrot 190
poradie šprintu (2 z 8):
1. Botn 145 b, 2. Giacomel 127, 3. Perrot 109, 4. Lägreid 105, 5. Fillon Maillet 96, 6. Horn 90
1. Tommaso Giacomel (Tal.) 23:04,5 min (0), 2. Eric Perrot (Fr.) +4,0 s (0), 3. Philipp Horn (Nem.) +6,0 (0), 4. Johan-Olav Botn +9,1 (0), 5. Sturla Holm Lägreid (obaja Nór.) +23,0 (0), 6. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +25,0 (1), 7. Campbell Wright (USA) +28,6 (0), 8. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) +35,1 (0), 9. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +39,2 (2), 10. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +45,6 (1), ... 88. Jakub BORUGĽA +3:18,0 (4), 94. Martin MAŤKO +3:41,5 (4), 101. Artur ISCHAKOV (všetci SR) +4:49,9 (4)
celkové poradie SP (4 z 25):
1. Botn 300 b, 2. Samuelsson 224, 3. Giacomel 223, 4. Fillon Maillet 212, 5. Lägreid 192, 6. Perrot 190
poradie šprintu (2 z 8):
1. Botn 145 b, 2. Giacomel 127, 3. Perrot 109, 4. Lägreid 105, 5. Fillon Maillet 96, 6. Horn 90