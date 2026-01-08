< sekcia Šport
Giacomel vyhral šprint v Oberhofe, Borguľa na bodovanom 31. mieste
aktualizované
Oberhof 8. januára (TASR) - Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel sa stal víťazom štvrtkového šprintu na 10 km. Na podujatí 4. kola Svetového pohára v nemeckom Oberhofe triumfoval s náskokom 13,2 sekundy pred domácim Philippom Nawrathom, pódium doplnil Johannes Dale-Skjevdal z Nórska (+25,2). Slovensko malo trojnásobné zastúpenie, najlepší výsledok dosiahol Jakub Borguľa, ktorý obsadil 31. miesto so stratou 1:55,1 min. a predstaví sa aj v sobotňajších stíhacích pretekoch. V nich bude štartovať aj jeho krajan Martin Maťko, ktorý finišoval so stratou 2:23,3 min na konečnej 55. priečke.
Začiatok pretekov sa niesol v pochmúrnej atmosfére a v znamení minúty ticha. Dôvodom bola spomienka na nórskeho reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena, ktorý zomrel 23. decembra uplynulého roka vo veku 27 rokov. Na hotelovej izbe v talianskom Lavaze ho našiel mŕtveho jeho krajan Johan-Olav Botn, líder celkového poradia SP. Botn sa rozhodol v Oberhofe neštartovať pre chorobu a účasť na pohrebe svojho dlhoročného priateľa.
Šancu dotiahnuť sa na Botna mal druhý muž klasifikácie Eric Perrot. Francúz zvládol úvodnú streľbu v ľahu bezchybne, na stojke však nesklopil hneď dva terče a prišiel o nádej na pódiové umiestnenie. Maximom na prvú trojku bol jeden trestný okruh, ktorý absolvoval po streľbe v stoji domáci Nawrath a napriek jednému nesklopenému terču priebežne viedol s výrazným náskokom 18 sekúnd pred Nórom Martinom Uldalom. Po druhej streľbe Giacomela však už bolo jasné, že Talian ho v cieli predstihne. To sa napokon potvrdilo.
Giacomel preťal cieľ o 13 sekúnd skôr ako Nawrath a pozdravom hore venoval svoj tretí triumf v prebiehajúcom ročníku svojmu zosnulému priateľovi Bakkenovi. Zároveň sa posunul na druhé miesto v celkovom poradí za Botna, na ktorého stráca 39 bodov. „Je to jeden z najsmutnejších dní môjho života, zároveň jeden z najúspešnejších po športovej stránke. Mám veľa zmiešaných pocitov, myslím si však, že Sivert by bol na mňa dnes veľmi hrdý,“ uviedol Giacomel v rozhovore pre IBU.
Všetci traja slovenskí reprezentanti zaznamenali bezchybnú streľbu v ľahu. Borguľa predviedol výborný výkon najmä na trati a k ešte lepšiemu umiestneniu mu zabránil iba jeden nesklopený terč v stoji. Po druhej streľbe figuroval na 38. mieste, v záverečnom bežeckom úseku však predstihol viacero súperov a získal prvé body v SP. Maťko sa takisto predstaví v stíhačke, na strelnici mal rovnako bilanciu 0+1. Jeden trestný okruh po chybe v stoji zaznamenal aj Šimon Adamov, ktorý bol v cieli na 63. pozícii so stratou 2:29,5 min. a zdolal o necelú sekundu Nóra Vetleho Sjästada Christiansena, piateho muža celkového poradia. Na prienik do stíhacích pretekov mu chýbali necelé dve sekundy.
4. kolo SP v Oberhofe - šprint mužov na 10 km:
1. Tommaso Giacomel (Tal.) 25:01,7 min. (1 trestné kolo), 2. Philipp Nawrath (Nem.) +13,2 s (1), 3. Johannes Dale-Skjevdal (Nór.) +25,2 (1), 4. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +31,2 (1), 5. Martin Uldal (Nór.) +31,4 (1), 6. Eric Perrot (Fr.) +32,5 (2), 7. Philipp Horn (Nem.) +38,7 (1), 8. Jesper Nelin +43,5 (0), 8. Lukas Hofer (Tal.) +43,5 (1), 10. Campbell Wright (USA) +50,8 (2),..., 31. Jakub BORGUĽA +1:55,1 (1), 55. Martin MAŤKO +2:23,3 (1), 63. Šimon ADAMOV (všetci SR) + 2:29,5 (1)
celkové poradie SP (po 9 z 21 súťaží):
1. Johan-Olav Botn (Nór.) 560 bodov, 2. Giacomel 521, 3. Perrot 492, 4. Samuelsson 440, 5. Vetle Sjästad Christiansen (Nór.) 369, 6. Sturla Holm Lägreid (Nór.) 333,..., 70. BORGUĽA 10
poradie šprintu (po 4 zo 7 súťaží):
1. Giacomel 234, 2. Botn 200, 3. Perrot 191, 4. Samuelsson 184, 5. Christiansen 172, 6. Dale-Skjevdal 165,..., 61. BORGUĽA 10
