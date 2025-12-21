Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Giacomel vyhral úvodné preteky s hromadným štartom, Botn až piaty

Na archívnej snímke Tommaso Giacomel. Foto: TASR/AP

Prvá streľba v ľahu priniesla prekvapivo viacero zaváhaní zo strany favoritov.

Autor TASR
Annecy 21. decembra (TASR) - Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel vyhral úvodné preteky s hromadným štartom na 15 km v prebiehajúcom ročníku Svetového pohára. Na podujatí 3. kola vo francúzskom stredisku Annecy - Le-Grand Bornand triumfoval s náskokom 18,1 sekundy pred domácim Ericom Perrotom, pódium doplnil Nór Vetle Sjästad Christiansen (+21,3). Líder celkového poradia Johan-Olav Botn z Nórska finišoval až na 5. pozícii s mankom 25,4 s.

Prvá streľba v ľahu priniesla prekvapivo viacero zaváhaní zo strany favoritov. Nedarilo sa najmä nórskym reprezentantom, zo šestice bol presný iba Isak Leknes Frey. Obe streľby v ľahu nezvládol muž v žltom drese Botn, ktorý si na pripísal po jednej chybe a musel doháňať manko na čelo pretekov. Na úvodnej stojke už Botn sklopil všetky terče a so stratou 32,5 sekundy mu patrila priebežná 7. pozícia.

Na čele sa vyprofilovala trojica v zložení Giacomel, Perrot a Nemec Justus Strelow. Perrot aj Strelow boli bezchybní, Giacomel síce jeden terč nesklopil, no prezentoval sa rýchlou streľbou a výborným behom. Na každom meranom medzičase jeho náskok na prenasledovateľov narastal a svoj triumf poistil čistou položkou v stoji. Giacomel vyhral preteky SP s hromadným štartom druhýkrát v kariére. Na začiatku kalendárneho roka sa radoval z triumfu v nemeckom Ruhpoldingu.


3. kolo SP v Annecy - preteky mužov s hromadným štartom na 15 km:

1. Tommaso Giacomel (Tal.) 33:35,1 min (1 trestné kolo), 2. Eric Perrot (Fr.) +18,1 s (0), 3. Vetle Sjästad Christiansen (Nór.) +21,3 (2), 4. Justus Strelow (Nem.) +21,8 (0), 5. Johan-Olav Botn (Nór.) +25,4 (2), 6. Johannes Dale-Skjevdal (Nór.) +36,7 (2), 7. Campbell Wright (USA) +44,0 (2), 8. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +55,1 (3), 9. Emilien Jacquelin (Fr.) +1:01,2 min (3), 10. Joscha Burkhalter (Švaj.) +1:01,8 (0)



celkové poradie SP (po 8 z 21 súťaží):

1. Botn 560 b, 2. Perrot 447, 3. Giacomel 431, 4. Samuelsson 385, 5. Christiansen 369, 6. Sturla Holm Lägreid 333



poradie pretekov s hrom. štartom (1 zo 4)

1. Giacomel 90, 2. Perrot 75, 3. Christiansen 65, 4. Strelow 55, 5. Botn 50, 6. Dale-Skjevdal 45
