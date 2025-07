Gibbs-White sa s Nottinghamom dohodol na novej trojročnej zmluve

Nottingham 27. júla (TASR) - Anglický futbalista Morgan Gibbs-White zostáva aj naďalej hráčom Nottinghamu Forest. Na kontrakte do roku 2028 sa dohodol aj napriek vážnemu záujmu zo strany Tottenhamu Hotspur.



Víťaz Európskej ligy začiatkom mesiaca údajne aktivoval jeho prestupnú klauzulu v hodnote 60 miliónov libier. Do potenciálneho odchodu svojho záložníka však zasiahol majiteľ klubu Grék Evangelos Marinakis. Ten podľa agentúry DPA tvrdil, že sa Londýnčania snažili získať 25-ročného záložníka ilegálne. „O Morgana bol vážny záujem zo strany iných klubov. My sme však boli odhodlaní postaviť na ňom celú našu budúcnosť. Morgan reprezentuje všetko, čo chceme v klube mať,“ povedal Marinakis pre oficiálnu stránku účastníka Premier League.



Gibbs-White prišiel do Nottinghamu pred tromi rokmi, v uplynulej sezóne dopomohol tímu k 7. priečke v najvyššej súťaži. V 34 ligových zápasoch si pripísal sedem gólov a pridal aj osem asistencií. „Už od môjho príchodu sa tu cítim ako doma. Chcem byť súčasťou toho, čo tu budujeme s pomocou Marinakisa a s jeho obrovskými ambíciami,“ povedal Gibbs-White po podpise novej zmluvy.