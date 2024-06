Gibraltár remizoval s Walesom 0:0 a ukončil 13-zápasovú sériu prehier

prípravný zápas:



Gibraltár - Wales 0:0

Faro 6. júna (TASR) - Futbalisti Gibraltáru remizovali vo štvrtkovom prípravnom zápase v portugalskom Fare s Walesom 0:0. Ukončili tak sériu trinástich prehier, ktorá trvala od novembra 2022, keď zvíťazili 1:0 na Andorrou. Pre Wales to bol prvý zápas od neúspešnej baráže o postup na majstrovstvá Európy proti Poľsku. Ďalší prípravný duel ich čaká v nedeľu v Trnave proti Slovensku. Pre tím trénera Francesca Calzonu to bude generálka pred štartom ME.