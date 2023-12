Gibson sa stal legendou Anaheimu, Burns má na méte 600 asistencií

New York 3. decembra (TASR) - Brankár John Gibson sa zapísal do dejín tímu Anaheim Ducks. V nočnom dueli hokejovej NHL proti Coloradu nastúpil na 448. zápas v drese “káčerov” a dostal sa na prvé miesto v klubovej histórii pred Jeana-Sebastiana Giguera.



Gibson okorenil svoj jubilejný zápas víťazstvom nad Avalanche 4:3 po nájazdoch. Brent Burns pomohol Caroline k víťazstvu nad Buffalom (6:2) dvoma asistenciami a stal sa deviatym aktívnym hráčom a jediným obrancom so 600 asistenciami v kariére.



Útočník Detroitu Alex DeBrincat skóroval v Montreale a stal sa dvanástym Američanom, ktorý dal 200 gólov za menej ako 500 zápasov. Tento míľnik dosiahol vo svojom 473. vystúpení v profilige. Z aktívnych rodákov z USA to dokázali len Auston Matthews z Toronta Maple Leafs (338 zápasov), Kyle Connor z Winnipegu Jets (429) a Jake Guentzel z Pittsburghu Penguins (463).



Nemecký útočník Ottawy Tim Stützle zaznamenal pri víťazstve 2:0 nad Seattlom asistenciu a pripísal si 200. bod v kariére. Potreboval na to 229 zápasov, rýchlejšie v klubovej histórii Senators dosiahli tento míľnik len Dany Heatley (159 zápasov), Jason Spezza (207) a Alexej Jašin (221).



Kanonier Bostonu David Pastrňák skóroval v zápase proti Torontu (4:3 pp) a stal sa prvým hráčom, ktorý v kalendárnom roku 2023 strelil 50 gólov. Minimálne v dvoch rokoch za sebou to v histórii Bruins dokázali len Phil Esposito (1970-1974) a Cam Neely (1989-1990).



O víťazstve “medveďov” rozhodol v Toronte kapitán Brad Marchand, pre ktorého to bol 18. gól v predĺžení. Viackrát rozhodli v histórii NHL v extračase len Alexander Ovečkin (25), Sidney Crosby (20) a Jaromír Jágr (19).



Hráči New Yorku Rangers otočili v Nashville z 1:3 na 4:3 a dosiahli desiate vonkajšie víťazstvo v sezóne. Potrebovali na to len trinásť zápasov, čo je najmenej v klubovej histórii. Chris Kreider a Vincent Trocheck skórovali v druhej tretine počas 19 sekúnd.