Gibsonová vyradila Tausonovú v 3. kole v Indian Wells
Talia Gibsonová (Austr.) - Clara Tausonová (Dán.-17) 7:6 (2), 4:6, 6:4.
Autor TASR
Indian Wells 8. marca (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Indian Wells. Svetová jednotka si v 3. kole poradila s Rumunkou Jaqueline Cristianovou v dvoch setoch 6:4, 6:1. V ďalšom kole sa stretne s víťazkou duelu medzi Kolumbijčankou Camilou Osoriovou a šestnástou nasadenou Japonkou Naomi Osakovou.
ženy - dvojhra - 3. kolo:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Jaqueline Cristianová (Rum.) 6:4, 6:1, Linda Nosková (ČR-14) - Sorana Cirsteová (Rum.) 6:7 (5), 6:4, 6:4, Talia Gibsonová (Austr.) - Clara Tausonová (Dán.-17) 7:6 (2), 4:6, 6:4
