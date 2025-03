Giddey so sirénou rozhodol o triumfe Chicaga

NBA - sumáre:



Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs 124:116 (30:24, 24:25, 32:34, 38:33)



Najviac bodov: Allen 29 (15 doskokov), Don. Mitchell 25 (14 asistencií), Strus 18 - Castle 22 (11 doskokov), Vassell 22, Johnson 17 (10 doskokov)







Orlando Magic - Dallas Mavericks 92:101 (17:19, 33:24, 20:34, 22:24)



Najviac bodov: Banchero 35 (10 doskokov), Wagner 20, Black 14 - Hardy 22, Davis 15, B. Williams 14







Washington Wizards - Indiana Pacers 109:162 (31:45, 30:38, 27:42, 21:37)



Najviac bodov: Sarr 22, Poole 18, Champagnie 15 - Haliburton 29, Turner 17, Walker 16







Miami Heat - Atlanta Hawks 122:112 (22:32, 38:23, 33:25, 29:32)



Najviac bodov: Herro 36, Dav. Mitchell 16, Wiggins 16 - Young 29 (12 asistencií), LeVert 17, Okongwu 15







Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 119:117 (32:22, 26:37, 17:32, 44:26)



Najviac bodov: White 26, Giddey 25 (14 doskokov, 11 asistencií), Huerter 21 - Reaves 30, Dončič 25 (10 doskokov), Hayes 19







Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 125:104 (32:33, 31:26, 28:30, 34:15)



Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 37, J. Williams 20, Hartenstein 18 (11 doskokov) - jackson 27, Pippen 17 (10 doskokov), Wells 13







Utah Jazz - Houston Rockets 110:121 (24:27, 27:26, 29:36, 30:32)



Najviac bodov: Sexton 21, George 17, Sensabaugh 17 - Sengün 33 (10 doskokov), Green 21, Eason 15







Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 128:107 (36:27, 32:23, 32:32, 28:25)



Najviac bodov: LaVine 29, Sabonis 22 (19 doskokov), DeRozan 21 (10 asistencií) - Avdija 24, Sharpe 22, Simons 20

New York 28. marca (TASR) - Austrálsky basketbalista Josh Giddey zariadil presným hodom z polovice ihriska zarovno so záverečnou sirénou víťazstvo Chicaga nad Los Angeles Lakers 119:117. Austrálčan v stretnutí nazbieral 25 bodov, 14 doskokov a 11 asistencií, vďaka čomu dosiahol svoje piate triple double v sezóne. Viac ich mal v drese Bulls v jednom ročníku iba legendárny Michael Jordan, ktorý dosiahol dvojciferné čísla v 15. dueloch sezóny 1988/89.Víťaznú sériu predĺžili už na osem duelov hráči Oklahomy, ktorí zdolali Memphis 125:104. Domácich potiahol najmä 37-bodový Shai Gilgeous-Alexander. City Thunder patrí so 61 víťazstvami v 73 dueloch základnej časti neohrozená pozícia lídra Západnej konferencie.uviedol rozohrávač Oklahomy Luguentz Dort. City Thunder sa od roku 2016 v play off neprebojovali do konferenčného semifinále a tento rok sú ich ciele vyššie.Nezaváhal ani líder z východu. Cleveland uspel na domácej palubovke nad San Antoniom 124:116. Výrazný podiel na tom mal s 29 bodmi Jarrett Allen, ktorý pridal aj 15 doskokov. O štyri body menej mal jeho tímový spoluhráč Donovan Mitchell, ten mal na konte aj 14 asistencií.