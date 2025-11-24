< sekcia Šport
Gidi nezabojuje o titul, Messi vyradil jeho Cincinnati po výhre 4:0
Za Miami skóroval dvakrát Tadeo Allende a raz aj Mateo Silvetti.
Autor TASR
Los Angeles 24. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Gidi nezabojuje o titul v zámorskej MLS. Jeho Cincinnati prehralo v nočnom zápase štvrťfinále play off s Interom Miami 0:4. O triumfe hostí rozhodol hviezdny Lionel Messi, ktorý strelil gól a prihral na ďalšie tri.
Za Miami skóroval dvakrát Tadeo Allende a raz aj Mateo Silvetti. Inter tak postúpil do finále Východnej konferencie, narazí v ňom na New York City FC, ktoré zdolalo Philadelphiu 1:0. Dvadsaťjedenročný Gidi odohral za Cincinnati celý zápas.
