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Gidi prispel gólom k postupu Cincinnati do semifinále MLS Cupu
Cincinnati triumfovalo v sérii 2:0, v konferenčnom semifinále nastúpi proti Charlotte FC.
Autor TASR
Los Angeles 29. novembra (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Samuel Gidi prispel v noci na nedeľu gólom k postupu FC Cincinnati do semifinále Východnej konferencie MLS Cupu. V druhom zápase 1. kola play off proti favorizovanému Nashvillu SC nastúpil na ihrisko ako striedajúci hráč a v 88. minúte rozhodol o víťazstve 1:0. Cincinnati triumfovalo v sérii 2:0, v konferenčnom semifinále nastúpi proti Charlotte FC.