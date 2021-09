Giertla tešia výkony mladých: Začínajú sa ukazovať

Bratislava 26. septembra (TASR) - Slovenský vodný slalom získal na domácich MS v Čunove štyri medaily. Bronzové hliadky 3xC1 muži (Alexander Slafkovský, Matej Beňuš, Marko Mirgorodský) a 3xK1 ženy (Eliška Mintálová, Jana Dukátová a Soňa Stanovská) vylepšili ešte o jedno miesto kajakári Jakub Grigar, Martin Halčin a Adam Gonšenica. Individuálne striebro pridal Slafkovský, šéftréner reprezentácie Lukáš Giertl však vyzdvihol aj štvrté miesto Moniky Škáchovej v C1.



Giertla okrem medailí potešila aj atmosféra v čunovskom areáli, o ktorú sa postarali vynikajúci fanúšikovia. Mnohí slovenskí reprezentanti hovorili po pretekoch o tom, že mali v cieli zimomriavky: "Prichádza to, čo sme hovorili pred dvoma rokmi, teda výmena generácií. Preto hodnotím tento šampionát pozitívne. Mladí športovci ukazujú, že sa začínajú tlačiť do finále MS. Začnem Monikou Škáchovou, ktorá získala fantastické 4. miesto, škoda, že Alexander Slafkovský len tesne prišiel o zlato. To bude ešte dlho rozdýchavať a rovnako aj my v realizačnom tíme. Ale taký je šport. Verím, sme že potešili skvelých divákov."



Generačná výmena sa zatiaľ darí, no mladých vodných slalomárov ešte čaká tvrdá práca. "Máme mladých športovcov, ktorí na sebe pracujú a snažia sa zdokonaľovať v každej sezóne. Začínajú sa ukazovať a na výsledkoch sa to pomaly začína prejavovať," dodal Giertl.



Účastníci MS zo zahraničia si pochvaľovali aj trať, ktorá v Čunove prešla rekonštrukciou. Po prerábke je náročnejšia. "My sme to potrebovali ako soľ, charakter vody je úplne iný, niečo také ´čunovské´ tu však zostalo a aj športovci to cítili. Teším sa, keď sa dokončí areál v Liptovskom Mikuláši, kde sa bude dať plnohodnotne trénovať celý rok a verím, že na Slovensku vyrastie ešte jeden takýto kanál," uviedol Giertl.



Šampionát uzavrelo finále v extrémnom slalome. Táto disciplína sa premiérovo predstaví na OH 2024 v Paríži. "V tomto športe idú všetci prirodzenou cestou. Vo viacerých situáciách sa nám potvrdilo, že najlepší v tejto disciplíne sú Česi či Nemci. Naši to začali jazdiť neskôr, lebo sme sa venovali príprave na OH. Ale samotná disciplína sa ešte vyvíja a aj pravidlá sa upravujú. Som zvedavý, ako to bude vyzerať vo finále. Stále sa to vyvíja, my sa budeme prispôsobovať a budeme sa snažiť vymyslieť niečo, aby sme boli vpredu," uzavrel Giertl.