Giganti v problémoch: Zidane, Koeman aj Guardiola sú pod tlakom

Bratislava 23. novembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid, FC Barcelona ani Manchestru City nezabodovali vo víkendovom programe špičkových európskych líg naplno. Barcelona aj Manchester prehrali u silných súperov, jedine Real si pripísal aspoň bod za remízu 1:1 na pôde Villarrealu. V tejto sezóne to však nie je ojedinelé, "blaugranas" v Španielsku a "Citizens" v Anglicku figurujú v spodnej polovici neúplnej tabuľky, najvyššie je obhajca titulu v La Lige, aj Real však má na štvrtom mieste iba bilanciu 5-2-2.



Zverenci Zinedinea Zidanea podľahli pred reprezentačnou prestávkou Valencii vysoko 1:4. Proti Villarrealu sa ujali vedenia už v 2. minúte zásluhou Mariana, stopercentne sa však fanúšikom za predchádzajúci neúspech nerevanšovali, v 76. minúte stanovil výsledok premenenou jedenástkou Gerard Moreno. "Jeden získaný bod je príliš málo. Za výkon, aký sme predviedli, sme si zaslúžili oveľa viac. Som frustrovaný, že chlapci nedostali za svoje prestavenie väčšiu odmenu," povedal Zidane, ktorý musí počas svojej druhej anabázy na lavičke "bieleho baletu" čeliť kritike: "Pracujem s rovnakým entuziazmom ako na začiatku a na tom sa nič nezmení. Netreba sa tým až tak zaoberať, budem pokračovať v mojom úsilí."



Real môžu tešiť minimálne niektoré individuálne výkony, španielske periodikum Marca vyzdvihlo trojicu Luka Modrič, Toni Kroos a Martin Ödegaard v strede poľa, ako aj návrat obrancu Daniho Carvajala po zranení.



Zato odveký rival z Barcelony počíta škody na viacerých frontoch. V ligovej tabuľke zaostáva za vedúcim Realom Sociedad San Sebastian, ktorý uspel na pôde Cadizu 1:0, už o dvanásť bodov, aj keď odohral o dva zápasy menej. Pre zranenie je na niekoľko mesiacov mimo akcie mladučký, no už teraz dôležitý krídelník Ansu Fati a na listine dlhodobo zranených kľúčových hráčov sa k nemu nanešťastie pre nového trénera Ronalda Koemana pridali aj obrancovia Gerard Pique a Sergi Roberto. V klube panuje neistota pred januárovými prezidentskými voľbami a nedarí sa mu ani v La Lige, z 24 možných nazbieral len 11 bodov. Cez víkend utrpeli Barcelončania prvú prehru na novom štadióne Atletica Madrid Wanda Metropolitano, kde podľahli 0:1 gólom Yannicka Carrasca z nadstaveného času prvého dejstva.



"Tak ako každý tréner, aj ja som zodpovedný za rezultát. Uvedomujeme si, že musíme zlepšiť výsledky a nadobudnúť sebavedomie. Pracujeme tvrdo, ale máme nedostatky v defenzíve aj ofenzíve. Zakaždým sa snažím nasadiť najlepšiu zostavu, akú mám k dispozícii. Hráči robia všetko pre dobré výsledky a na tom sa nič nezmení. Netrápi ma momentálna situácia v lige, ale samozrejme vieme, že musíme začať víťaziť. Mužstvo ako Barcelona nesmie dostávať takéto góly. V prvom polčase sme hrali dobre, dominovali sme, no nevypracovali sme si príliš šancí proti dobre brániacemu súperovi. Keď sa dopustíte chyby, je ešte náročnejšie uspieť v takomto zápase," vyznal sa Koeman.



Lionel Messi absolvoval celý duel bez gólového zápisu a v relatívne krátkom čase si nemohol zmerať sily v druhom pikantnom mikrosúboji. Pre pozitívny test na koronavírus absentoval v nominácii Atletica donedávna barcelonský útočník Luis Suarez, z rovnakého dôvodu nenastúpil v Lige majstrov za Juventus proti Kataláncom Cristiano Ronaldo. Messi odohral svoj jubilejný 800. zápas za FCB (742 súťažných, 58 prípravných), na konte má 677 gólov. Objavujú sa však špekulácie, že Argentínčan by prvýkrát v kariére mohol zmeniť dres a zamieriť do Manchestru City za Pepom Guardiolom, koučom, ktorý viedol Barcelonu v slávnej ére s Messim, Xavim Hernandezom i Andresom Iniestom.



Ani Guardiola však momentálne nemá na ružiach ustlané. Iba pred niekoľkými dňami podpísal v anglickom klube nový kontrakt a "oslávil" to prehrou 0:2 na štadióne Tottenhamu Hotspur. Triumf domácich zariadili Son Heung-Min z Kórejskej republiky a Argentínčan Giovani Lo Celso, zatiaľ čo v hosťujúcom drese sa nepresadili Ferran Torres, Rodri, Kevin De Bruyne, Ruben Dias či Phil Foden. Všetci títo futbalisti žiarili v novembrovom asociačnom termíne v Lige národov, Španiel Torres sa hetrikom podieľal na historickom debakli Nemecka 0:6, De Bruyne spečatil triumf Belgicka nad Dánskom 4:2, Portugalčan Dias strelil dva góly vrátane víťazného pri víťazstve v Chorvátsku 3:2 a domáci reprezentant Foden dvoma zásahmi prikrášlil výhru nad Islandom 4:0.



Ani jeden z týchto hráčov si však streleckú formu nepriniesol naspäť na klubovú úroveň. "Je moja úloha, aby som ich pozdvihol. V predchádzajúcich dvoch sezónach sme nastrieľali vyše sto gólov a väčšina kádra zostala pohromade, predovšetkým v útoku. My sa zlepšíme," vyhlásil španielsky tréner. Guardiola, Koeman aj Zidane zatiaľ pokračujú vo svojich funkciách a pozíciu si môžu upevniť už cez týždeň víťazstvami v stretnutiach Ligy majstrov.